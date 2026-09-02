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Cronaca

» Meteo
02/09/2026 08:18:00

Meteo in sicilia: l'anticiclone garantisce stabilità e caldo. Afa nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/meteo-in-sicilia-l-anticiclone-garantisce-stabilita-e-caldo-afa-nel-trapanese-450.jpg

L'alta pressione subtropicale si rafforza, garantendo in Sicilia stabilità atmosferica e temperature estive su tutto il territorio regionale, con picchi di 34°C. Attenzione al clima afoso e ai raggi UV elevati.

 

Mercoledì, l'estate non molla la presa.

La giornata di oggi, mercoledì 2 settembre, sarà all'insegna della stabilità e del bel tempo grazie al predominio di un robusto campo di alta pressione sulla regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio siciliano, con condizioni ideali per chi desidera trascorrere la giornata all'aria aperta o al mare. Le temperature massime si attesteranno su valori compresi tra 32 e 34 gradi, in linea con il periodo, mentre le minime notturne non subiranno variazioni particolarmente significative, mantenendosi su valori estivi.

 

Giovedì, ulteriore rinforzo dell'anticiclone

Anche per la giornata di giovedì 3 settembre le prospettive meteo sono decisamente positive. L'anticiclone subtropicale, già presente oggi, subirà un ulteriore rinforzo, consolidando ulteriormente le condizioni di bel tempo. I cieli si manterranno prevalentemente sereni o al più velati su tutte le province dell'isola. Le temperature massime saranno comprese tra 30 e 34 gradi, con valori notturni che rimarranno stabili e senza grandi sbalzi termici. Una finestra di stabilità che proseguirà almeno fino a fine settimana.

 

Nel trapanese oggi afa e sole, domani qualche velatura

Oggi, mercoledì 2 settembre, nella provincia di Trapani il meteo si presenterà con un cielo prevalentemente sereno ma caratterizzato da un clima decisamente afoso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 25°C (alle ore 6) e una massima di 32°C (prevista intorno alle ore 13). La ventilazione sarà sostenuta da venti moderati provenienti da Nord-Nord-Est al mattino (intensità tra 10 e 19 km/h), che ruoteranno da Nord nel pomeriggio (fino a 28 km/h) e da Nord-Est in serata (tra 11 e 21 km/h).

Attenzione all'intensità solare: alle ore 13 è previsto un indice UV di 7.7, corrispondente a 920 W/mq. Si consiglia quindi di proteggersi adeguatamente, soprattutto nelle ore più calde.

Domani, giovedì 3 settembre, il cielo sul trapanese si presenterà con generali condizioni di poco nuvoloso o velato, mantenendo temperature stazionarie e valori massimi che non supereranno i 34 gradi. Le condizioni di afa potrebbero persistere, rendendo l'aria pesante soprattutto lungo le zone costiere.









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