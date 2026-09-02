Marsala: "Per il manto erboso dello Stadio, i sei anni persi sono un demerito"
Egregio direttore di Tp24,
complimenti per l’articolo sul “manto erboso” dello stadio comunale. Purtroppo debbiamo constatare che dopo otto anni dal nostro inizio, la situazione è come l’abbiamo lasciata. E l’ex sindaco, invece di vergognarsi del tempo perso, cerca di prendersi meriti che non ha e di qualcosa che “forse” verrà realizzata. Credo che i sei anni persi siano un demerito, almeno che non dica che è tutta colpa della regione, governata dagli stessi partiti che hanno amministrato la città con lui.
Io non credo che sia così. Questa regione con tutta la lentezza e la farraginosità della burocrazia, se viene sollecitata continuamente e con rispetto reciproco delle istituzioni, ma bisogna farsi rispettare, porta a soluzioni alcuni problemi anche se con ritardo.
Io ricordo tutte le volte che insieme agli assessori Baiata e Accardi, siamo andati a parlare con quelli regionali, che purtroppo si succedevano, ma anche con i dirigenti e ogni volta ricominciavamo a sollecitare senza mai demordere. Dopo otto anni, sarà ancora sufficiente quel finanziamento, con l’aumento del costo della vita che c’è stato? Ne dubito.
E quanti soldi in più dovrà mettere il comune, perché quelli regionali resteranno sempre gli stessi. Per chi ha amministrato per quasi sei anni e senza riuscire a realizzare nemmeno quello che ha ereditato, non sarebbe meglio star zitto almeno su questo argomento ? O parlare a cose realizzate e fruibili? Perché la politica per alcuni deve essere sempre quella delle chiacchiere e degli annunci?
Dott. Alberto Di Girolamo
"A Valderice un parroco poco attento ai fedeli..."
Gentile redazione di TP24,volevo informarvi di un fatto accaduto domenica mattina, presso una parrocchia di Valderice, dove, ho partecipato alla celebrazione domenicale (cosa che faccio ogni domenica durante le stagioni estive, poiché...
Marsala: "Per il manto erboso dello Stadio, i sei anni persi sono un demerito"
Egregio direttore di Tp24,complimenti per l’articolo sul “manto erboso” dello stadio comunale. Purtroppo debbiamo constatare che dopo otto anni dal nostro inizio, la situazione è come l’abbiamo lasciata. E l’ex...
Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...
Quando si iscrive un figlio a una scuola calcio non si sceglie soltanto dove farà allenamento. Si scelgono le persone con cui trascorrerà diverse ore della settimana, l'ambiente nel quale imparerà a stare in...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste