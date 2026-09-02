Marsala: "Per il manto erboso dello Stadio, i sei anni persi sono un demerito"

02/09/2026 12:05:00

Egregio direttore di Tp24,

complimenti per l’articolo sul “manto erboso” dello stadio comunale. Purtroppo debbiamo constatare che dopo otto anni dal nostro inizio, la situazione è come l’abbiamo lasciata. E l’ex sindaco, invece di vergognarsi del tempo perso, cerca di prendersi meriti che non ha e di qualcosa che “forse” verrà realizzata. Credo che i sei anni persi siano un demerito, almeno che non dica che è tutta colpa della regione, governata dagli stessi partiti che hanno amministrato la città con lui.

Io non credo che sia così. Questa regione con tutta la lentezza e la farraginosità della burocrazia, se viene sollecitata continuamente e con rispetto reciproco delle istituzioni, ma bisogna farsi rispettare, porta a soluzioni alcuni problemi anche se con ritardo.

Io ricordo tutte le volte che insieme agli assessori Baiata e Accardi, siamo andati a parlare con quelli regionali, che purtroppo si succedevano, ma anche con i dirigenti e ogni volta ricominciavamo a sollecitare senza mai demordere. Dopo otto anni, sarà ancora sufficiente quel finanziamento, con l’aumento del costo della vita che c’è stato? Ne dubito.

E quanti soldi in più dovrà mettere il comune, perché quelli regionali resteranno sempre gli stessi. Per chi ha amministrato per quasi sei anni e senza riuscire a realizzare nemmeno quello che ha ereditato, non sarebbe meglio star zitto almeno su questo argomento ? O parlare a cose realizzate e fruibili? Perché la politica per alcuni deve essere sempre quella delle chiacchiere e degli annunci?

Dott. Alberto Di Girolamo



