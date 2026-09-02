Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
02/09/2026 17:22:00

Tragico incidente sulla Statale 115: muore un motociclista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/1788362653-0-tragico-incidente-sulla-statale-115-muore-un-motociclista.jpg

Tragico incidente stradale sulla Statale 115, alle porte di Sciacca. Un motociclista ha perso la vita in un violento scontro con un'auto avvenuto all'altezza dello svincolo per contrada Cava di Lauro. Per l'uomo, secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

 

Il motociclista viaggiava in sella a una Aprilia 600 in direzione Sciacca e proveniva da Ribera.

 

 

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe tentato di evitare un ostacolo comparso improvvisamente sulla carreggiata. Durante la manovra sarebbe finito nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un'automobile.

 

L'impatto tra la moto e la vettura è stato violentissimo e non avrebbe lasciato scampo al centauro.

Resta adesso da chiarire con precisione cosa abbia provocato l'incidente e quale fosse l'ostacolo che avrebbe costretto il motociclista alla manovra. La ricostruzione definitiva della dinamica dovrà arrivare dagli accertamenti sul luogo dello schianto.









Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...