Tragico incidente sulla Statale 115: muore un motociclista
Tragico incidente stradale sulla Statale 115, alle porte di Sciacca. Un motociclista ha perso la vita in un violento scontro con un'auto avvenuto all'altezza dello svincolo per contrada Cava di Lauro. Per l'uomo, secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.
Il motociclista viaggiava in sella a una Aprilia 600 in direzione Sciacca e proveniva da Ribera.
La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe tentato di evitare un ostacolo comparso improvvisamente sulla carreggiata. Durante la manovra sarebbe finito nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un'automobile.
L'impatto tra la moto e la vettura è stato violentissimo e non avrebbe lasciato scampo al centauro.
Resta adesso da chiarire con precisione cosa abbia provocato l'incidente e quale fosse l'ostacolo che avrebbe costretto il motociclista alla manovra. La ricostruzione definitiva della dinamica dovrà arrivare dagli accertamenti sul luogo dello schianto.
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