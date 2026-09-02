Marsala: giovane finisce con l'auto in un canale coperto di erbacce
Prima o poi doveva accadere e, infatti, è accaduto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un'auto, una Fiat Punto guidata da una giovane, pochi minuti fa è finita fuori strada in contrada Giunchi a Marsala. Ci troviamo, più precisamente, subito dopo il passaggio a livello che porta alla litoranea.
Da anni, oltre all'incredibile vegetazione e in particolare alle canne che coprono la visuale ad automobilisti e non solo, i canali di scolo delle acque, laterali alla carreggiata, oltre ad essere pieni di rifiuti, sono coperti di erbacce, e questo sicuramente ha contribuito a causare l'incidente. Da tempo diversi cittadini chiedono l'intervento di pulitura, che in parte nella zona era stato fatto a fine agosto.
Le erbacce però all'interno dei canali sono ancora lì e oggi una vettura c'è finita dentro. Sul posto, come potete vedere nella foto, c'è un carro attrezzi per rimuovere l'auto e liberarla dal canale nel quale è rimasta intrappolata. La ragazza alla guida non ha riportato conseguenze fisiche se non un brutto spavento.
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