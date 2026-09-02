Valderice: approvato il bilancio. Il sindaco Stabile ringrazia la maggioranza e attacca PD, Lega e FdI

02/09/2026 18:30:00

Il Consiglio comunale di Valderice ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2026-2028. Un passaggio amministrativo importante, ma anche l’occasione per il sindaco Francesco Stabile di riaprire lo scontro politico con le opposizioni e rivendicare la tenuta della sua maggioranza.

Il bilancio del Comune vale complessivamente circa 8 milioni di euro. Secondo Stabile, il voto dimostrerebbe che, nonostante le tensioni delle ultime settimane e i numeri a disposizione delle opposizioni, l’impianto predisposto dall’amministrazione è rimasto sostanzialmente invariato.

L’emendamento da 40 mila euro

Il sindaco sottolinea che le opposizioni sono riuscite a far approvare un solo emendamento, del valore di 40 mila euro, destinato all’acquisto di lavagne multimediali e altre dotazioni per le scuole.

Una scelta che Stabile contesta apertamente. Secondo il primo cittadino, quelle risorse sarebbero state invece destinate dall’amministrazione alla messa in sicurezza di un muro all’interno di un’area per le attività motorie del plesso “G. Mazzini”.

Da qui l’affondo politico: per il sindaco le opposizioni, pur avendo avuto la possibilità di intervenire più pesantemente sul documento finanziario, non avrebbero presentato una vera proposta alternativa.

Lo scontro sulla “nuova fase politica”

Ma è soprattutto sul piano politico che il comunicato del sindaco alza i toni. Stabile contesta quella che definisce una nuova alleanza tra il gruppo La Scelta, che riconduce politicamente al Partito Democratico, e i consiglieri vicini a Fratelli d’Italia e Lega.

Secondo il sindaco non si tratterebbe più di convergenze occasionali su singoli provvedimenti, ma di una collaborazione politica e consiliare più stabile.

Stabile parla di “strategie d’aula” comuni e accusa le forze di opposizione di aver costruito un fronte trasversale con l’unico obiettivo di mettere in difficoltà l’amministrazione.

Il paragone utilizzato dal primo cittadino è con la situazione politica del capoluogo Trapani, dove, sostiene Stabile, si sarebbero ormai attenuati i tradizionali confini tra centrosinistra e centrodestra.

“Parte dell’opposizione ha votato per non andare a casa”

Il sindaco rivendica quindi l’approvazione del bilancio come una vittoria della sua maggioranza.

E sostiene che una parte dell’opposizione avrebbe scelto di non votare contro il documento per evitare le possibili conseguenze politiche di una bocciatura.

Una lettura, naturalmente, tutta politica e che appartiene al sindaco, destinata con ogni probabilità ad alimentare nuove repliche in Consiglio comunale.

Stabile riconosce invece apertamente la posizione del consigliere di opposizione Gianfranco Palermo, che ha votato contro il bilancio, diversamente dal resto del gruppo La Scelta che si è astenuto.

Per il sindaco Palermo avrebbe mostrato maggiore coerenza, assumendosi fino in fondo la responsabilità del voto contrario.

Stabile ringrazia Martinico e la maggioranza

Conclusa la battaglia politica, il sindaco torna sul contenuto amministrativo del provvedimento.

Stabile ringrazia l’assessore alle Finanze Giuseppe Martinico, il capogruppo di maggioranza Pietro Tosto, gli uffici finanziari e la responsabile Angela Giurlanda.

Per l’amministrazione si tratta di un bilancio “solido e di prospettiva”, che dovrebbe consentire al Comune di proseguire gli interventi e i programmi previsti nei prossimi anni.

Al netto delle cifre, però, il voto racconta anche altro: a Valderice la maggioranza supera uno dei passaggi più delicati dell’anno e il confronto politico si fa sempre più acceso. Il bilancio è passato. La resa dei conti politica, invece, sembra appena cominciata.



