Oggi a Mazara le riprese del reality "The Second Chance". Ecco quello che c'è da sapere

02/09/2026 09:03:00

Mazara del Vallo diventa un set televisivo internazionale. La Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH ha scelto la città del Satiro come location per le riprese di “The Second Chance”, un nuovo format reality che porterà nel centro storico una troupe italiana e tedesca composta da circa sessanta persone.

Le riprese sono in programma oggi, mercoledì 2 settembre, dopo i sopralluoghi effettuati nei mesi di maggio e giugno per individuare le zone più adatte alla produzione.

Telecamere, mezzi tecnici e anche droni interesseranno diversi punti del centro cittadino. Per qualche ora, insomma, Mazara avrà l’aspetto di un vero e proprio set cinematografico.

Una troupe di circa 60 persone

La produzione coinvolgerà tecnici e professionisti italiani e tedeschi e prevede riprese sia a terra sia dall’alto con l'utilizzo di droni.

La scelta di Mazara del Vallo potrebbe offrire alla città una significativa vetrina internazionale, soprattutto considerando la diffusione dei format prodotti dal gruppo Warner Bros. sui mercati televisivi europei.

Per consentire alla troupe di lavorare e garantire la sicurezza durante le registrazioni, il Comune ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dove scattano i divieti

Con l’ordinanza numero 248, il comandante della Polizia Municipale ha disposto per oggi alcuni divieti di fermata con rimozione coatta.

Dalle 6 alle 20, e comunque fino al termine delle esigenze della produzione, non sarà possibile sostare in piazza Ettore Ditta, compreso lo slargo all’incrocio con via Giuseppe Sciacca e via San Nicolò, e in piazza Immacolata.

Divieto di fermata anche in via Molo Comandante G. Caito, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con via Marina, dalle 6 alle 22. L’area servirà per il parcheggio dei mezzi tecnici della produzione.

Strade chiuse soltanto durante le riprese

Sono inoltre previste interdizioni temporanee al traffico pedonale e veicolare, ma esclusivamente durante le singole sessioni di registrazione.

I provvedimenti riguarderanno via San Giovanni, nel tratto tra via Carmine e piazza Ettore Ditta, e via Giuseppe Sciacca.

Il traffico sarà gestito dinamicamente dalla Polizia Municipale e, quando necessario, deviato verso via degli Inglesi.

Non si tratta quindi di una chiusura permanente delle strade per tutta la giornata, ma di brevi stop legati alle necessità della produzione.

Mazara ancora una volta davanti alle telecamere

Per la città è soprattutto un'occasione di promozione. Il centro storico, il mare, la Kasbah e le architetture di Mazara costituiscono da tempo un patrimonio particolarmente adatto alle produzioni televisive e cinematografiche.

Questa volta ad accorgersene è la Warner Bros. ITVP Deutschland.

E così, tra qualche inevitabile modifica alla viabilità e la curiosità dei passanti, per un giorno Mazara del Vallo parlerà anche tedesco. E soprattutto finirà davanti alle telecamere di una produzione destinata al mercato internazionale.



