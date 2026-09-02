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» Dai Comuni
02/09/2026 10:00:00

Marsala, nove agenti della Polizia Municipale assunti a tempo indeterminato

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Nove agenti entrano a tempo indeterminato nella Polizia Municipale di Marsala.

 

 I neoassunti hanno sottoscritto il contratto alla presenza della dirigente Giovanna Basiricò e dei funzionari del settore personale Cristina Bottone e Federico Messina. Oggi, l’incontro con il vicesindaco Salvatore Vullo che ha portato il saluto della sindaca Andreana Patti e di tutta l’Amministrazione comunale, unitamente al comandante Giuseppe D’Alessandro che ha sottolineato, con emozione, l’importanza storica del momento.

 

Le assunzioni, avviate dopo l’approvazione del PIAO 2026/2028, rappresentano il primo intervento strutturale dell’Amministrazione Patti per affrontare la carenza di personale della Polizia Municipale. Il programma, inoltre, prevede altre 8 assunzioni a tempo indeterminato nel 2027, per un totale di 17 nuovi agenti nel biennio.

“È un risultato importante per la nostra città - dichiara il vicesindaco Vullo. Rafforzare la Polizia Municipale significa aumentare la capacità di presidiare il territorio, migliorare i servizi di viabilità e controllo e dare maggiore forza all’azione dell’Amministrazione sul fronte della sicurezza. Agli agenti neoassunti rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro e a tutto il Corpo il ringraziamento per avere garantito, anche in condizioni di forte carenza di organico, un servizio essenziale per la comunità”.

I nove nuovi agenti: Aurelio Di Liberto, Margherita Valeria Laudicina, Fabio Tumminello, Caterina Bonomo, Tommaso Di Maria, Marilena Grassellino, Maria Teresa Crea, Biagio Salvatore Angileri e Antonino Spina.

 









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