Marsala, il capitano Cafarella lascia la guida dei Carabinieri: destinazione Milano
Dopo oltre due anni trascorsi a Marsala, il capitano Alfonso Cafarella lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri. Nei prossimi giorni l'ufficiale prenderà servizio nella sua nuova destinazione, a Milano.
In vista della partenza, Cafarella è stato ricevuto a Palazzo Municipale dalla sindaca Andreana Patti per un incontro di saluto.
La prima cittadina ha ringraziato il comandante per il rapporto instaurato con l'amministrazione comunale e per la collaborazione garantita dall'Arma.
«La ringrazio per l'ampia collaborazione ricevuta in questi primi mesi del mio mandato», ha affermato Patti, chiedendo al capitano Cafarella di estendere il ringraziamento a tutta la Compagnia dei Carabinieri di Marsala.
Per Cafarella si chiude così, dopo oltre due anni, l'esperienza alla guida della Compagnia marsalese, prima del trasferimento nel capoluogo lombardo.
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