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» Dai Comuni
02/09/2026 13:15:00

Marsala, il capitano Cafarella lascia la guida dei Carabinieri: destinazione Milano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/marsala-il-capitano-cafarella-lascia-la-guida-dei-carabinieri-destinazione-milano-450.jpg

Dopo oltre due anni trascorsi a Marsala, il capitano Alfonso Cafarella lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri. Nei prossimi giorni l'ufficiale prenderà servizio nella sua nuova destinazione, a Milano.

 

In vista della partenza, Cafarella è stato ricevuto a Palazzo Municipale dalla sindaca Andreana Patti per un incontro di saluto.

La prima cittadina ha ringraziato il comandante per il rapporto instaurato con l'amministrazione comunale e per la collaborazione garantita dall'Arma.

«La ringrazio per l'ampia collaborazione ricevuta in questi primi mesi del mio mandato», ha affermato Patti, chiedendo al capitano Cafarella di estendere il ringraziamento a tutta la Compagnia dei Carabinieri di Marsala.

 

Per Cafarella si chiude così, dopo oltre due anni, l'esperienza alla guida della Compagnia marsalese, prima del trasferimento nel capoluogo lombardo.









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