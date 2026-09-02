Marettimo, “I segreti di Cala Nera” torna sull’isola con Gaspare Panfalone

02/09/2026 16:05:00

Il romanzo torna nel luogo che gli ha dato paesaggi, atmosfere e suggestioni. Domenica 6 settembre, alle 18, il Museo del Mare di Marettimo ospita la presentazione de “I segreti di Cala Nera”, il libro di Gaspare Panfalone, pubblicato da Thaumas. Marettimo è parte della storia e del suo immaginario: l’isola che ha ispirato il romanzo diventa nuovamente il luogo dell’incontro con i lettori.

Il ritorno a Marettimo

Dopo le presentazioni che hanno accompagnato il libro negli ultimi mesi, I segreti di Cala Nera torna sull’isola dove il racconto affonda le proprie radici.

Una cornice che rende l’appuntamento qualcosa di più di una normale presentazione letteraria. Il paesaggio di Marettimo, il mare, l’isolamento e quella dimensione sospesa tipica dell’isola entrano infatti nel mondo narrativo costruito da Panfalone.

Al centro del romanzo c’è una storia segnata dal mistero, dalla memoria e da segreti che riemergono dal passato. Il protagonista, Salvatore Ferrante, torna sull’isola della sua giovinezza dopo la morte del nonno, guardiano del faro, ritrovandosi dentro una vicenda in cui il passato continua a chiedere di essere decifrato.



