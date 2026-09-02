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Cronaca
02/09/2026 08:00:00

Trapani, ancora furti ai pozzi di Bresciana: rubati i cavi elettrici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/trapani-ancora-furti-ai-pozzi-di-bresciana-rubati-i-cavi-elettrici-450.jpg

Ancora furti ai pozzi di Bresciana, uno dei punti nevralgici del sistema di approvvigionamento idrico di Trapani. Negli ultimi giorni ignoti avrebbero portato via i cavi elettrici dagli impianti, provocando anche danni ai quadri elettrici.

A rendere noto l'ennesimo episodio è stato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, intervenuto ieri mattina nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo d'Alì per 

illustrare il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale.

 

Un nuovo furto agli impianti

Quello delle incursioni nell'area dei pozzi di Bresciana è un problema che torna così a interessare una delle infrastrutture fondamentali per il sistema idrico cittadino.

Questa volta nel mirino sarebbero finiti soprattutto i cavi elettrici, asportati dagli impianti, mentre alcuni quadri elettrici avrebbero subito danneggiamenti.

Al momento dal Comune non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'entità del materiale sottratto, sulla quantificazione economica dei danni e sui tempi necessari per il completo ripristino delle parti interessate.

Non è stato comunicato neppure se il nuovo furto possa avere conseguenze sulla distribuzione dell'acqua nelle prossime ore..

 

Bresciana, un punto strategico per l'acqua di Trapani

I pozzi di Bresciana rappresentano infatti una delle principali fonti utilizzate per alimentare la rete idrica comunale. Qualsiasi problema agli impianti rischia quindi di complicare ulteriormente la gestione dell'approvvigionamento.

Resta soprattutto il problema della reiterazione degli episodi. Lo stesso Tranchida, rendendo noto il nuovo furto, ha sottolineato come si tratti dell'ennesima sottrazione di materiale, con nuovi danni a un'infrastruttura collegata a un servizio essenziale per la città.

 

 









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