Mazara, allacci abusivi alla luce: due denunciati. In un appartamento crack, cocaina ed eroina

02/09/2026 11:13:00

Due persone denunciate per furto di energia elettrica e un appartamento in cui i Carabinieri hanno trovato quattro tipi di droga, bilancini e materiale per confezionare le dosi. È il bilancio dei controlli effettuati a Mazara del Vallo dai militari del Comando provinciale di Trapani insieme ai tecnici delle società di fornitura elettrica.

Le persone denunciate alla Procura di Marsala sono un uomo originario di Palermo e una donna originaria di Mazara del Vallo.

Gli allacci abusivi alla rete elettrica

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero manomesso gli impianti di distribuzione, realizzando collegamenti abusivi alla rete pubblica che escludevano il contatore. Un sistema attraverso il quale l’energia sarebbe stata utilizzata per alimentare abitazioni private o attività commerciali senza che i consumi venissero registrati.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà.

La droga e il materiale sequestrato

La posizione dell’uomo si è aggravata durante il controllo dell’appartamento, che, secondo gli accertamenti dei militari, occupava senza titolo. Nei suoi confronti sono contestati anche i reati di invasione di edifici e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nell’abitazione i Carabinieri hanno trovato 32 grammi di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina e 4 di hashish, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sono stati sequestrati anche 620 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, due telefoni cellulari e un impianto completo di videosorveglianza che, secondo quanto riferito dai militari, veniva utilizzato per monitorare la strada dall’interno dell’appartamento.

Le contestazioni sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per entrambe le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.



