Incendio al Conca d'Oro. La conta dei danni e le preoccupazioni dei lavoratori

02/09/2026 08:48:00

Le fiamme sono state spente, ma dopo il devastante incendio che ieri ha colpito il centro commerciale Conca d'Oro di Palermo comincia la conta dei danni. E soprattutto cresce la preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Il rogo ha devastato parte della copertura e interessato anche la galleria commerciale, costringendo all'evacuazione della struttura. Per avere ragione delle fiamme sono state necessarie diverse ore di lavoro e l'impiego di oltre quindici squadre dei Vigili del Fuoco.

L'allarme era scattato poco prima delle 14. Il fuoco si è sviluppato dal tetto e si è poi propagato all'interno. Le immagini girate durante l'incendio mostrano la violenza del rogo e i pesanti danni provocati alla struttura.

Ore di lavoro per spegnere le fiamme

Alle operazioni hanno partecipato anche un elicottero della Forestale e diverse squadre della Protezione civile provinciale e comunale, impegnate soprattutto nel garantire il rifornimento idrico. Una volta spento il grosso dell'incendio, i Vigili del Fuoco hanno proseguito con le operazioni di minuto spegnimento e bonifica.

Il piano di evacuazione ha funzionato e non si sono registrati feriti tra clienti e lavoratori. Un vigile del fuoco è però rimasto intossicato nelle prime fasi dell'intervento ed è stato trasportato a Villa Sofia dopo un malore. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulle cause sta lavorando il Nucleo investigativo Antincendi. Tra le prime ipotesi c'è quella di un corto circuito partito da un impianto di condizionamento, ma si tratta di una ricostruzione che deve ancora essere confermata.

La paura dei lavoratori

Spento l'incendio, adesso l'attenzione si sposta sul futuro del centro commerciale. Al Conca d'Oro operano circa un centinaio di attività e complessivamente tra 1.200 e 1.500 lavoratori, considerando le diverse realtà presenti nella struttura.

Il fuoco, dunque, è sotto controllo. Ma per il Conca d'Oro comincia adesso un'altra emergenza: capire quanto siano gravi i danni, quanto durerà lo stop e quale sarà il destino di oltre mille lavoratori che attendono di sapere quando potranno tornare al loro posto di lavoro.



