Crolla un muro. Muore un imprenditore, grave il figlio

02/09/2026 09:02:00

Tragedia sul lavoro a Bivona, nell'Agrigentino. Salvino Pullara, imprenditore edile di 53 anni, è morto dopo essere stato travolto dal crollo di un muro mentre stava eseguendo alcuni lavori all'interno di un'abitazione. Nell'incidente è rimasto ferito anche il figlio di 24 anni, trasportato all'ospedale di Agrigento.

L'incidente è avvenuto in contrada Santa Margherita. Pullara, originario di Santo Stefano Quisquina e titolare di un'impresa edile, stava lavorando insieme al figlio all'interno di una casa, per conto del proprietario.

Il muro crollato all'improvviso

Per cause che dovranno essere accertate, durante i lavori una parete avrebbe improvvisamente ceduto, travolgendo il 53enne mentre era impegnato nell'intervento.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato di rianimare l'imprenditore, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Ferito anche il figlio Giuseppe, 24 anni, che si trovava nel cantiere insieme al padre. Il giovane è stato soccorso e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Le sue condizioni vengono indicate come gravi.

Le indagini e il cantiere sequestrato

Spetterà adesso agli investigatori ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire cosa abbia provocato il cedimento della parete. Saranno verificati anche il rispetto delle norme di sicurezza e le condizioni del cantiere.

L'area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari.

La morte di Pullara ha suscitato forte commozione a Santo Stefano Quisquina, dove l'imprenditore era conosciuto. Il sindaco Francesco Cacciatore ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, esprimendo vicinanza alla moglie Rita, ai figli Giuseppe e Giada e a tutti i familiari.



