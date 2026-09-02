Attimi di paura ad Alcamo Marina, madre e figlio in difficoltà in mare
Attimi di paura lunedì mattina ad Alcamo Marina, nella zona di Magazzinazzi, dove una turista straniera e il figlio minorenne sono stati messi in difficoltà dalla forte corrente mentre facevano il bagno. I due, non riuscendo a rientrare verso la riva, hanno cominciato a chiedere aiuto.
Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il consigliere comunale Cenzio Fascella, che in quel momento si trovava sulla spiaggia. Fascella si è immediatamente tuffato in mare per raggiungere la donna e il ragazzo.
In acqua è entrato anche un giovane che si trovava nella zona e che ha collaborato al soccorso. Le operazioni per riportare i due bagnanti verso la riva non sono state semplici, anche a causa della corrente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni.
Decisivo anche il successivo intervento dell'operatore della postazione di salvataggio della Croce Rossa Italiana, che ha contribuito a portare a termine il soccorso.
La turista e il figlio sono stati infine riportati a riva e non hanno riportato conseguenze. Per entrambi soltanto un grande spavento.
Incendio al centro commerciale Conca d'Oro: crolla parte del tetto
Un’enorme colonna di fumo nero sopra Palermo, le fiamme sul tetto e poi il crollo di una parte della copertura. È un pomeriggio di paura al centro commerciale Conca d’Oro, nella zona dello Zen, dove un vasto incendio è...
Trapani, ancora furti ai pozzi di Bresciana: rubati i cavi elettrici
Ancora furti ai pozzi di Bresciana, uno dei punti nevralgici del sistema di approvvigionamento idrico di Trapani. Negli ultimi giorni ignoti avrebbero portato via i cavi elettrici dagli impianti, provocando anche danni ai quadri elettrici.A rendere...
Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...
Quando si iscrive un figlio a una scuola calcio non si sceglie soltanto dove farà allenamento. Si scelgono le persone con cui trascorrerà diverse ore della settimana, l'ambiente nel quale imparerà a stare in...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste