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Cronaca
02/09/2026 09:34:00

Attimi di paura ad Alcamo Marina, madre e figlio in difficoltà in mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/attimi-di-paura-ad-alcamo-marina-madre-e-figlio-in-difficolta-in-mare-450.jpg

Attimi di paura lunedì mattina ad Alcamo Marina, nella zona di Magazzinazzi, dove una turista straniera e il figlio minorenne sono stati messi in difficoltà dalla forte corrente mentre facevano il bagno. I due, non riuscendo a rientrare verso la riva, hanno cominciato a chiedere aiuto.

 

 

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il consigliere comunale Cenzio Fascella, che in quel momento si trovava sulla spiaggia. Fascella si è immediatamente tuffato in mare per raggiungere la donna e il ragazzo.

 

In acqua è entrato anche un giovane che si trovava nella zona e che ha collaborato al soccorso. Le operazioni per riportare i due bagnanti verso la riva non sono state semplici, anche a causa della corrente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni.

 

Decisivo anche il successivo intervento dell'operatore della postazione di salvataggio della Croce Rossa Italiana, che ha contribuito a portare a termine il soccorso.

La turista e il figlio sono stati infine riportati a riva e non hanno riportato conseguenze. Per entrambi soltanto un grande spavento.

 









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