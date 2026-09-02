Trapani, Food Ensemble al Chiostro: il concerto che si mangia

02/09/2026 08:50:00

Un coltello sul tagliere, il ghiaccio dentro uno shaker, lo sfrigolio della padella. E poi un piatto di pesce spada tataki con busiata fritta da assaggiare mentre quei rumori, campionati dal vivo, diventano musica elettronica.

Al Chiostro di San Domenico di Trapani i Food Ensemble hanno portato uno degli appuntamenti più insoliti della 78ª Stagione “Verbi d’Amore” del Luglio Musicale Trapanese: una performance nella quale cucina e concerto sono diventati la stessa cosa. L’appuntamento si è svolto domenica 30 agosto ed era dedicato alla parola-chiave “sensi”.

Dal rumore della cucina nasce la musica

Il meccanismo è semplice da spiegare, molto meno da immaginare fino a quando non lo si vede all’opera.

I Food Ensemble lavorano con una cucina a vista, un mixer e gli strumenti. I rumori prodotti durante la preparazione dei piatti vengono registrati, campionati e trasformati in tempo reale nella colonna sonora della pietanza.

Il pubblico, dunque, non ascolta soltanto ciò che accade ai fornelli: mangia il piatto dal quale quella musica è nata.

Una formula che il trio porta avanti da otto anni e che rovescia la consueta distanza tra palco e platea. Qui lo spettatore entra direttamente nel processo creativo, attraverso l’ascolto, il gusto e l’olfatto.

Pesce spada e busiata, Trapani entra nella performance

Anche la scelta del piatto ha parlato trapanese.

Il pesce spada, preparato con la tecnica giapponese del tataki, è stato accompagnato dalla busiata fritta. Due riferimenti molto diversi messi insieme nello stesso piatto: da una parte una cottura arrivata dall’Estremo Oriente, dall’altra uno dei formati di pasta più legati alla cucina della provincia di Trapani.

La busiata, questa volta, è uscita dal suo ruolo abituale per diventare croccante. Anche qui la contaminazione non è stata soltanto musicale.

Le “7 notti” del Luglio Musicale

La serata faceva parte del ciclo “7 notti – lo stesso cielo sopra”, ideato dal direttore artistico Walter Roccaro all’interno della stagione “Verbi d’Amore”.

A ogni appuntamento viene associata una parola e un diverso modo di declinare l’amore. Per Food Ensemble la parola era appunto “sensi”; pochi giorni prima, con Giovanni Sollima e il Quintetto sospeso, era stata invece “abbracciare”.

Il cartellone al Chiostro San Domenico continua giovedì 3 settembre con il quartetto vocale Faraualla, il 5 settembre con l’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori e il 12 settembre con “Romeo è Giulietta” della MoNo Dance Company.

I biglietti per i prossimi spettacoli sono disponibili al botteghino di Villa Margherita e sul sito del Luglio Musicale Trapanese; nelle sere degli eventi apre anche la biglietteria del Chiostro San Domenico.



