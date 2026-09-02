Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
02/09/2026 08:50:00

Trapani, Food Ensemble al Chiostro: il concerto che si mangia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/1788331937-0-trapani-food-ensemble-al-chiostro-il-concerto-che-si-mangia.jpg

Un coltello sul tagliere, il ghiaccio dentro uno shaker, lo sfrigolio della padella. E poi un piatto di pesce spada tataki con busiata fritta da assaggiare mentre quei rumori, campionati dal vivo, diventano musica elettronica.

Al Chiostro di San Domenico di Trapani i Food Ensemble hanno portato uno degli appuntamenti più insoliti della 78ª Stagione “Verbi d’Amore” del Luglio Musicale Trapanese: una performance nella quale cucina e concerto sono diventati la stessa cosa. L’appuntamento si è svolto domenica 30 agosto ed era dedicato alla parola-chiave “sensi”

Dal rumore della cucina nasce la musica

Il meccanismo è semplice da spiegare, molto meno da immaginare fino a quando non lo si vede all’opera.

I Food Ensemble lavorano con una cucina a vista, un mixer e gli strumenti. I rumori prodotti durante la preparazione dei piatti vengono registrati, campionati e trasformati in tempo reale nella colonna sonora della pietanza.

Il pubblico, dunque, non ascolta soltanto ciò che accade ai fornelli: mangia il piatto dal quale quella musica è nata.

Una formula che il trio porta avanti da otto anni e che rovescia la consueta distanza tra palco e platea. Qui lo spettatore entra direttamente nel processo creativo, attraverso l’ascolto, il gusto e l’olfatto.

Pesce spada e busiata, Trapani entra nella performance

Anche la scelta del piatto ha parlato trapanese.

Il pesce spada, preparato con la tecnica giapponese del tataki, è stato accompagnato dalla busiata fritta. Due riferimenti molto diversi messi insieme nello stesso piatto: da una parte una cottura arrivata dall’Estremo Oriente, dall’altra uno dei formati di pasta più legati alla cucina della provincia di Trapani.

La busiata, questa volta, è uscita dal suo ruolo abituale per diventare croccante. Anche qui la contaminazione non è stata soltanto musicale.

Le “7 notti” del Luglio Musicale

La serata faceva parte del ciclo “7 notti – lo stesso cielo sopra”, ideato dal direttore artistico Walter Roccaro all’interno della stagione “Verbi d’Amore”.

A ogni appuntamento viene associata una parola e un diverso modo di declinare l’amore. Per Food Ensemble la parola era appunto “sensi”; pochi giorni prima, con Giovanni Sollima e il Quintetto sospeso, era stata invece “abbracciare”.

Il cartellone al Chiostro San Domenico continua giovedì 3 settembre con il quartetto vocale Faraualla, il 5 settembre con l’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori e il 12 settembre con “Romeo è Giulietta” della MoNo Dance Company

I biglietti per i prossimi spettacoli sono disponibili al botteghino di Villa Margherita e sul sito del Luglio Musicale Trapanese; nelle sere degli eventi apre anche la biglietteria del Chiostro San Domenico.









Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...