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Cultura

» Cose di musica
02/09/2026 11:29:00

Selinunte, tra Bossa Nova e ninnananne: due sere di musica nel Parco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/1788341449-0-selinunte-tra-bossa-nova-e-ninnananne-due-sere-di-musica-nel-parco.jpg

Due modi molto diversi di attraversare la musica, nello stesso scenario archeologico. Giovedì 3 settembre Alessandro Panicola porta al Tempio E “Pura Bossa Nova”, mentre venerdì 4 settembre Luciana Di Bella e Massimiliano Pace saranno al Baglio Florio con “Lullaby”.

Sono due degli appuntamenti di inizio settembre di SelinuntEstate, il cartellone promosso dal Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria con CoopCulture, che per tutta l’estate ha messo insieme musica, teatro, danza e incontri tra i templi e gli altri spazi del sito.

Alessandro Panicola, tra matematica e Bossa Nova

Giovedì 3 settembre al Tempio E protagonista sarà Alessandro Panicola, ingegnere di formazione, cantante e chitarrista, con il progetto Pura Bossa Nova.

La serata comincerà alle 21 con una “Conversazione Musimatica”, formula con cui Panicola mette in relazione musica, matematica, fisica e filosofia. Alle 22, secondo il programma aggiornato di CoopCulture, inizierà il concerto dedicato alla Bossa Nova. 

Il punto di partenza è João Gilberto, figura decisiva nella storia della musica brasiliana e artista che Panicola ha scelto come riferimento centrale della propria ricerca.

L’idea è andare oltre il semplice repertorio: spiegare le strutture e le radici della Bossa Nova e poi farle ascoltare, mostrando come dietro quella musica apparentemente leggera ci siano equilibrio, ritmo e architetture sonore molto precise.

Il biglietto indicato dagli organizzatori è di 15 euro, ridotto 10, per conversazione e concerto; 12 euro per il solo concerto.

“Lullaby”, le ninnananne da Puccini ai Beatles

Cambio completo di atmosfera venerdì 4 settembre alle 19.30, quando all’Auditorium del Baglio Florio arriverà Lullaby, con il soprano alcamese Luciana Di Bella e il pianista e compositore Massimiliano Pace.

Il progetto, già presentato questa estate al Tempio di Segesta, parte dalla ninna nanna come spazio della memoria, del sogno e dell’abbandono.

Gli arrangiamenti di Pace attraversano repertori molto lontani tra loro: dalla musica classica di Puccini e Brahms alla canzone contemporanea, fino ai Beatles e alla tradizione siciliana. Sul palco, insieme a Di Bella e Pace, anche quattro violoncelli. 

Ne viene fuori un percorso più vicino a un viaggio musicale che a un concerto costruito per generi: classica, pop-rock e memoria mediterranea finiscono nello stesso racconto.

Il biglietto è di 15 euro, ridotto 10 euro.

Alle Cave di Cusa anche teatro

Negli stessi giorni il programma si allarga alle Cave di Cusa, dove prosegue la rassegna Teatri di Pietra.

Giovedì 3 settembre alle 21 Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco saranno protagonisti di Andromeda e Perseo, scritto e diretto da Gianfranco Perriera: il mito greco viene riletto come racconto di resistenza alla violenza e al destino. 

Venerdì 4 settembre, sempre alle 21, toccherà invece a Sergio Vespertino con Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato, rilettura ironica e critica del romanzo di Collodi, accompagnata dalle musiche di Virginia Maiorana

Per gli spettacoli alle Cave di Cusa il biglietto indicato è di 13 euro.

I biglietti per gli appuntamenti di SelinuntEstate sono disponibili attraverso il circuito CoopCulture.









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