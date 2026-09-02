Selinunte, tra Bossa Nova e ninnananne: due sere di musica nel Parco
Due modi molto diversi di attraversare la musica, nello stesso scenario archeologico. Giovedì 3 settembre Alessandro Panicola porta al Tempio E “Pura Bossa Nova”, mentre venerdì 4 settembre Luciana Di Bella e Massimiliano Pace saranno al Baglio Florio con “Lullaby”.
Sono due degli appuntamenti di inizio settembre di SelinuntEstate, il cartellone promosso dal Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria con CoopCulture, che per tutta l’estate ha messo insieme musica, teatro, danza e incontri tra i templi e gli altri spazi del sito.
Alessandro Panicola, tra matematica e Bossa Nova
Giovedì 3 settembre al Tempio E protagonista sarà Alessandro Panicola, ingegnere di formazione, cantante e chitarrista, con il progetto Pura Bossa Nova.
La serata comincerà alle 21 con una “Conversazione Musimatica”, formula con cui Panicola mette in relazione musica, matematica, fisica e filosofia. Alle 22, secondo il programma aggiornato di CoopCulture, inizierà il concerto dedicato alla Bossa Nova.
Il punto di partenza è João Gilberto, figura decisiva nella storia della musica brasiliana e artista che Panicola ha scelto come riferimento centrale della propria ricerca.
L’idea è andare oltre il semplice repertorio: spiegare le strutture e le radici della Bossa Nova e poi farle ascoltare, mostrando come dietro quella musica apparentemente leggera ci siano equilibrio, ritmo e architetture sonore molto precise.
Il biglietto indicato dagli organizzatori è di 15 euro, ridotto 10, per conversazione e concerto; 12 euro per il solo concerto.
“Lullaby”, le ninnananne da Puccini ai Beatles
Cambio completo di atmosfera venerdì 4 settembre alle 19.30, quando all’Auditorium del Baglio Florio arriverà Lullaby, con il soprano alcamese Luciana Di Bella e il pianista e compositore Massimiliano Pace.
Il progetto, già presentato questa estate al Tempio di Segesta, parte dalla ninna nanna come spazio della memoria, del sogno e dell’abbandono.
Gli arrangiamenti di Pace attraversano repertori molto lontani tra loro: dalla musica classica di Puccini e Brahms alla canzone contemporanea, fino ai Beatles e alla tradizione siciliana. Sul palco, insieme a Di Bella e Pace, anche quattro violoncelli.
Ne viene fuori un percorso più vicino a un viaggio musicale che a un concerto costruito per generi: classica, pop-rock e memoria mediterranea finiscono nello stesso racconto.
Il biglietto è di 15 euro, ridotto 10 euro.
Alle Cave di Cusa anche teatro
Negli stessi giorni il programma si allarga alle Cave di Cusa, dove prosegue la rassegna Teatri di Pietra.
Giovedì 3 settembre alle 21 Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco saranno protagonisti di Andromeda e Perseo, scritto e diretto da Gianfranco Perriera: il mito greco viene riletto come racconto di resistenza alla violenza e al destino.
Venerdì 4 settembre, sempre alle 21, toccherà invece a Sergio Vespertino con Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato, rilettura ironica e critica del romanzo di Collodi, accompagnata dalle musiche di Virginia Maiorana.
Per gli spettacoli alle Cave di Cusa il biglietto indicato è di 13 euro.
I biglietti per gli appuntamenti di SelinuntEstate sono disponibili attraverso il circuito CoopCulture.
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