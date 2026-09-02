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Cittadinanza
02/09/2026 17:38:00

Misiliscemi ancora senz'acqua dopo il furto a Bresciana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/misiliscemi-slitta-la-riattivazione-di-marracco-dopo-il-furto-a-bresciana-450.jpg

A Misiliscemi l’acqua non torna ancora. La riattivazione della stazione di Marracco, inizialmente prevista per le 16 di oggi, è stata rinviata a causa del furto e dei danneggiamenti scoperti ai pozzi di Bresciana.

 

Un nuovo stop che prolunga i disagi per i cittadini di Misiliscemi, già alle prese nelle ultime ore con una sospensione dell’erogazione.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Tallarita, dopo aver ricevuto dal Servizio Idrico Integrato del Comune di Trapani gli aggiornamenti sulla situazione.

 

Il problema riguarda il pozzo TR12, in località Bresciana. Ignoti hanno tranciato i cavi di alimentazione che collegano i pozzi alla cabina di trasformazione, rendendo di fatto inutilizzabile l’impianto. Il danneggiamento ha impedito di rispettare la tabella di marcia prevista per la riattivazione di Marracco, uno snodo fondamentale per la distribuzione idrica nel territorio di Misiliscemi.

 

Per Misiliscemi si tratta dell’ennesimo episodio che mette in difficoltà la distribuzione. Negli ultimi mesi la stazione di Marracco è stata più volte interessata da sospensioni legate a guasti e problemi agli impianti di Bresciana.

A giugno, in particolare, un’interruzione dell’alimentazione elettrica ai pozzi TR5 e TR12 aveva provocato un nuovo stop, con la ripresa subordinata al raggiungimento del livello necessario nei serbatoi.

 

Questa volta, però, all’origine dell’interruzione c’è un furto. 

E il danno non si limita a Misiliscemi: la messa fuori servizio del pozzo comporta una riduzione della disponibilità idrica quantificata in circa 30 litri al secondo, con conseguenze sull’intero sistema di approvvigionamento.

Per Misiliscemi il problema è però immediato: senza il ripristino di Bresciana, Marracco non può tornare a funzionare regolarmente.

Non appena verranno sostituiti i materiali per ripristinare i cavi di alimentazione tranciati tra i pozzi e la cabina di trasformazione, già da domani verranno avviate le operazioni necessarie alla rimessa in funzione del pozzo danneggiato. 









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