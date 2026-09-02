Marsala, nuovo caso al cimitero: "La foto di un defunto lasciata per terra"

02/09/2026 06:00:00

Non si placa la bufera sulla gestione dei servizi cimiteriali a Marsala. A pochi giorni dalle accese polemiche sul ritrovamento di resti ossei nei cassonetti dell'immondizia, una nuova e dettagliata testimonianza, pubblicata sul gruppo Facebook Marsala Today, mette in luce grave incuria, disorganizzazione burocratica e un'apparente mancanza di rispetto verso la memoria dei defunti.

La foto dimenticata nel viale delle estumulazioni

Una cittadina marsalese, che si reca quotidianamente al cimitero comunale, nota una fotografia abbandonata a terra lungo i viali. Si tratta della foto di un uomo. L'immagine giace sul suolo, nei pressi dei loculi situati nel viale Santo Spirito.

Secondo la ricostruzione della donna, la fotografia sarebbe stata rimossa da uno dei tanti loculi sottoposti alle operazioni di svuotamento ed estumulazione programmata.

«Penso che, nello svuotamento dei loculi, per la fretta abbiano perso, dimenticato o semplicemente non si siano accorti che la foto fosse rimasta lì», spiega la cittadina.

Di fronte al persistere della situazione e scossa dai recenti fatti di cronaca, la donna ha deciso di intervenire personalmente per restituire dignità al ricordo di quel defunto.

Il palleggio di responsabilità

Recatasi nuovamente al cimitero nella mattinata e constatato che la fotografia era ancora abbandonata nello stesso punto, la cittadina ha tentato di consegnarla agli uffici cimiteriali, trovandoli tuttavia chiusi. Da quel momento è iniziata una vera e propria odissea istituzionale.

Prima tappa: i Carabinieri che, giustamente, le hanno indicato, per competenza, il Comando della Polizia Municipale. Arrivata lì, gli agenti l'hanno indirizzata agli uffici di gestione del cimitero. La signora, dotata di molta pazienza ed evidente sensibilità, si è quindi recata presso gli uffici e ha intercettato alcuni addetti per consegnare la fotografia e spiegare l'accaduto.

La risposta: «Chiedete alla ditta d'appalto»

A Marsala il senso civico viene ripetutamente richiesto, ma sembra essere calpestato quando a esercitarlo sono i cittadini. Ciò che avrebbe dovuto rappresentare un semplice gesto di responsabilità civica si è trasformato, infatti, in un episodio di delusione.

Al momento della consegna della fotografia, la cittadina ha trovato, a suo dire, personale superficiale e insofferente: «Con molta superficialità e indifferenza apparivano molto infastiditi e, con poco rispetto nei confronti di quella che rappresenta comunque una persona defunta, hanno depositato la foto su un muretto dove erano presenti anche altre fotografie».

Alla legittima richiesta di chiarimento avanzata dalla cittadina — «Ma le foto si trovano qui... e i corpi dove sono?» — gli addetti si sarebbero limitati a scrollare le spalle, fornendo come risposta: «Quelli della ditta d'appalto lo sanno».

Appello alla cittadinanza

La denuncia pubblica della cittadina non può passare inosservata. È, peraltro, l'ennesimo episodio.

La signora lancia un appello chiaro: «Conoscete o ricordate questo signore? Io ho consegnato la sua fotografia. Ora sta a voi, a chi di competenza e a chi eventualmente lo conosce, informarvi e capire dove si trovino i suoi resti. Vi auguro buona fortuna e faccio i miei più grandi complimenti per la gestione di chi si occupa degli uffici cimiteriali».

Gestione e controlli

L'episodio solleva ulteriori interrogativi sulle modalità operative adottate nelle procedure di estumulazione presso il cimitero di Marsala. La tracciabilità dei resti mortali, la catalogazione dei beni personali affissi ai loculi e la vigilanza sulle ditte esterne appaltatrici rappresentano doveri precisi in capo all'Amministrazione e agli uffici preposti.

Ci si chiede se esistano protocolli chiari di verifica al termine delle operazioni e per quale motivo reperti di così alto valore affettivo e umano finiscano abbandonati nei viali o accumulati sui muretti di servizio. La cittadinanza attende ora chiarimenti ufficiali da parte dei responsabili dei servizi cimiteriali e del Comune di Marsala.



