Niente Velodromo per il Trapani Calcio. Antonini: "Giochiamo al Mokarta"

02/09/2026 10:48:00

Prima Palermo, adesso il Mokarta. Il Trapani Calcio cambia nuovamente destinazione, almeno negli annunci di Valerio Antonini. Il presidente ha comunicato di voler portare le partite casalinghe dei granata nell’impianto trapanese, con un programma di interventi che, nelle sue intenzioni, potrebbe arrivare a circa un milione di euro.

Il progetto prevede una tribuna da 400 posti e una da mille, oltre alla sistemazione dei servizi igienici, dell’area bar e degli spazi per il pubblico. Il Velodromo di Palermo, indicato per l’iscrizione al campionato, non sarebbe dunque più la casa stabile del Trapani. Potrebbe però restare una soluzione per le prime gare, in attesa che il Mokarta sia pronto.

Il passo indietro su Palermo

A spiegare il cambio di programma è stato lo stesso Antonini, attraverso un videomessaggio sui social. La motivazione indicata riguarda questioni di ordine pubblico e la volontà di non creare difficoltà all’amministrazione palermitana.

«Si stanno sovrapponendo delle situazioni legate all’ordine pubblico che mi stanno mettendo in una situazione di imbarazzo nei rapporti con il Comune di Palermo, a cui non voglio creare alcun tipo di problema. Sono stati fin troppo gentili», ha dichiarato.

Il patron ha ringraziato il sindaco del capoluogo per la disponibilità dimostrata al momento dell’iscrizione. Dopo le polemiche sul trasferimento della squadra lontano dalla città, la prospettiva viene così ribaltata: il futuro delle partite interne, adesso, è nuovamente nel territorio trapanese.

Due tribune e lavori annunciati

Il nuovo piano ruota attorno all’adeguamento del Mokarta. Le due tribune annunciate porterebbero in dote complessivamente 1.400 posti, ferma restando la capienza che sarà effettivamente autorizzata.

La cifra vicina al milione di euro è una stima illustrata dal presidente per un intervento che guarda anche all’eventuale utilizzo dell’impianto in Serie C. Non si tratta, quindi, di lavori già conclusi né di una spesa già sostenuta.

Antonini sostiene inoltre di avere ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il via libera per disputare al Mokarta le gare di Serie D: «Ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione a giocare le partite del Trapani Calcio già per quest’anno al Mokarta, in caso di Serie D».

Il via libera rivendicato dal patron non significa però che l’impianto sia già pronto: restano da completare gli interventi, la documentazione e gli ulteriori passaggi necessari per ospitare le partite in sicurezza.

Quando dovrebbe avvenire il trasferimento

Anche sui tempi Antonini ha indicato un obiettivo: «Da Trapani-Igea Virtus o, nella peggiore delle ipotesi, da Trapani-Reggina, il Trapani giocherà di nuovo a Trapani».

È il calendario prospettato dal presidente, da confrontare con l’avanzamento dei lavori e il completamento delle autorizzazioni. Per i tifosi, la differenza è concreta: seguire la squadra nel territorio trapanese invece di affrontare una trasferta anche quando il Trapani gioca in casa.

Antonini presenta la scelta come la prova delle proprie intenzioni: «È la dimostrazione che Valerio Antonini tutto voleva fuorché portare il Trapani fuori da Trapani».

La destinazione Palermo, però, l’aveva annunciata proprio lui. Adesso arriva il Mokarta, con altre tribune, altri lavori e un nuovo investimento promesso. Per sapere dove giocherà davvero il Trapani, il prossimo appuntamento utile sarà con il cantiere.



