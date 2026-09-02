La Monte Erice raddoppia la diretta: in tv e in streaming anche le prove del sabato

02/09/2026 18:00:00

La cronoscalata trapanese fa il boom di iscritti: oltre 260 partenti tra auto storiche e moderne. Novità assoluta la copertura live delle sessioni di qualifica.

Un weekend interamente in diretta. La Monte Erice alza il sipario sulla riapertura del sipario mediatico: per la prima volta nella storia della manifestazione, non sarà solo la gara di domenica ad andare in onda in diretta televisiva e streaming, ma anche le prove del sabato.

L'Automobile Club Trapani, con la produzione tecnica di Bslmedia, ha deciso di potenziare la copertura per un'edizione da record. Sono 260 gli iscritti complessivi, di cui oltre cento vetture storiche: un traguardo mai raggiunto prima.

«Superare quota cento iscritti tra le storiche e toccare complessivamente 260 partenti è un risultato eccezionale», sottolinea il presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino. «La Monte Erice non è soltanto un evento sportivo di primissimo piano, ma un volano fondamentale per la promozione dell'intero territorio trapanese».

Dove seguire la diretta

La corsa, in programma dal 4 al 6 settembre tra Trapani (verifiche), Valderice (partenza) ed Erice (arrivo), sarà valida per i campionati italiani CIVSA, CIVM e CIVSAC.

La copertura live prevede:

Canale 81 del digitale terrestre su Sestarete

Streaming sul canale YouTube NaxosProracing

Diretta social sulle pagine Facebook di Naxos Proracing, VideoSportAM e Automobile Club Trapani

«Vogliamo che gli appassionati di tutto il mondo possano vivere ogni singolo istante di questo spettacolo straordinario», conclude Pellegrino.







