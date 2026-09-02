Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Automobilismo
02/09/2026 18:00:00

La Monte Erice raddoppia la diretta: in tv e in streaming anche le prove del sabato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/la-monte-erice-raddoppia-la-diretta-in-tv-e-in-streaming-anche-le-prove-del-sabato-450.jpg

La cronoscalata trapanese fa il boom di iscritti: oltre 260 partenti tra auto storiche e moderne. Novità assoluta la copertura live delle sessioni di qualifica.

Un weekend interamente in diretta. La Monte Erice alza il sipario sulla riapertura del sipario mediatico: per la prima volta nella storia della manifestazione, non sarà solo la gara di domenica ad andare in onda in diretta televisiva e streaming, ma anche le prove del sabato.

 

L'Automobile Club Trapani, con la produzione tecnica di Bslmedia, ha deciso di potenziare la copertura per un'edizione da record. Sono 260 gli iscritti complessivi, di cui oltre cento vetture storiche: un traguardo mai raggiunto prima.

 

«Superare quota cento iscritti tra le storiche e toccare complessivamente 260 partenti è un risultato eccezionale», sottolinea il presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino. «La Monte Erice non è soltanto un evento sportivo di primissimo piano, ma un volano fondamentale per la promozione dell'intero territorio trapanese».

 

Dove seguire la diretta

La corsa, in programma dal 4 al 6 settembre tra Trapani (verifiche), Valderice (partenza) ed Erice (arrivo), sarà valida per i campionati italiani CIVSA, CIVM e CIVSAC.

La copertura live prevede:

  • Canale 81 del digitale terrestre su Sestarete

  • Streaming sul canale YouTube NaxosProracing

  • Diretta social sulle pagine Facebook di Naxos Proracing, VideoSportAM e Automobile Club Trapani

«Vogliamo che gli appassionati di tutto il mondo possano vivere ogni singolo istante di questo spettacolo straordinario», conclude Pellegrino.

 

 


 









Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...