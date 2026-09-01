Marsala, Piazza Ranne: modifiche alla viabilità fino al 7 settembre

01/09/2026 10:07:00

Cambia la viabilità nel quartiere di San Francesco a Marsala per “Piazza Ranne – Marsala Film Festival 2026”, in programma dal 2 al 6 settembre.

La Polizia Municipale ha disposto chiusure al traffico e divieti di sosta che interessano piazza San Francesco e diverse strade della zona. Alcune limitazioni sono già scattate oggi, 1° settembre, e resteranno in vigore fino alle 2 del 7 settembre.

Piazza San Francesco chiusa al traffico

La limitazione più lunga riguarda direttamente piazza San Francesco, dove la circolazione veicolare è vietata dalle 18 di martedì 1° settembre fino alle 2 di lunedì 7 settembre.

Dal 2 al 6 settembre, inoltre, saranno chiuse al traffico ogni giorno, dalle 18:30 alle 24, anche:

via A. Barraco, via Teatro, via S. Angileri, via T. Russo, piazzetta Sorelle Bonafede, via Ogliarello e via B. Di Pietra.

La chiusura riguarderà anche via A. Diaz, nel tratto compreso tra via Colocasio e via Frisella, e via XIX Luglio, da via B. Grignani a piazza San Francesco.

I divieti di sosta

In piazza San Francesco è stato disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata, in vigore dalle 14 del 1° settembre fino alle 2 del 7 settembre.

Dal 2 al 6 settembre, nella fascia oraria 14-24, lo stesso divieto sarà in vigore in via A. Barraco, via Teatro, via T. Russo, via Ogliarello e piazzetta Sorelle Bonafede, fino a via B. Di Pietra.

Divieto di sosta anche in via A. Diaz, tra via Colocasio e via Frisella, e in via XIX Luglio, nel tratto che va da via B. Grignani a piazza San Francesco.

Presidi ai varchi durante il festival

Le modifiche alla circolazione accompagneranno quindi tutte le giornate del Marsala Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre nel quartiere San Francesco. Chi deve raggiungere la zona, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, dovrà tenere conto delle chiusure e dei divieti di sosta previsti.



