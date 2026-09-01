Marsala, Piazza Ranne: modifiche alla viabilità fino al 7 settembre
Cambia la viabilità nel quartiere di San Francesco a Marsala per “Piazza Ranne – Marsala Film Festival 2026”, in programma dal 2 al 6 settembre.
La Polizia Municipale ha disposto chiusure al traffico e divieti di sosta che interessano piazza San Francesco e diverse strade della zona. Alcune limitazioni sono già scattate oggi, 1° settembre, e resteranno in vigore fino alle 2 del 7 settembre.
Piazza San Francesco chiusa al traffico
La limitazione più lunga riguarda direttamente piazza San Francesco, dove la circolazione veicolare è vietata dalle 18 di martedì 1° settembre fino alle 2 di lunedì 7 settembre.
Dal 2 al 6 settembre, inoltre, saranno chiuse al traffico ogni giorno, dalle 18:30 alle 24, anche:
via A. Barraco, via Teatro, via S. Angileri, via T. Russo, piazzetta Sorelle Bonafede, via Ogliarello e via B. Di Pietra.
La chiusura riguarderà anche via A. Diaz, nel tratto compreso tra via Colocasio e via Frisella, e via XIX Luglio, da via B. Grignani a piazza San Francesco.
I divieti di sosta
In piazza San Francesco è stato disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata, in vigore dalle 14 del 1° settembre fino alle 2 del 7 settembre.
Dal 2 al 6 settembre, nella fascia oraria 14-24, lo stesso divieto sarà in vigore in via A. Barraco, via Teatro, via T. Russo, via Ogliarello e piazzetta Sorelle Bonafede, fino a via B. Di Pietra.
Divieto di sosta anche in via A. Diaz, tra via Colocasio e via Frisella, e in via XIX Luglio, nel tratto che va da via B. Grignani a piazza San Francesco.
Presidi ai varchi durante il festival
Le modifiche alla circolazione accompagneranno quindi tutte le giornate del Marsala Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre nel quartiere San Francesco. Chi deve raggiungere la zona, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, dovrà tenere conto delle chiusure e dei divieti di sosta previsti.
Marsala, "crateri" sulla strada tra Tabaccaro e Giardinello: "Quando verrà sistemata?"
Le elezioni sono passate, ma le buche sono ancora lì. E, secondo la segnalazione del nostro lettore Giuseppe, alcune arrivano a circa 20 centimetri di profondità. La situazione riguarda il tratto di strada che va, dalla contrada...
Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...
Quando si iscrive un figlio a una scuola calcio non si sceglie soltanto dove farà allenamento. Si scelgono le persone con cui trascorrerà diverse ore della settimana, l'ambiente nel quale imparerà a stare in...
Marsala, Piazza Ranne: modifiche alla viabilità fino al 7 settembre
Cambia la viabilità nel quartiere di San Francesco a Marsala per “Piazza Ranne – Marsala Film Festival 2026”, in programma dal 2 al 6 settembre.La Polizia Municipale ha disposto chiusure al traffico e divieti di sosta che...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste