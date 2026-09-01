SiAmoAlcamo sulla pulizia delle caditoie: "Dopo dieci anni abbiamo trovato la chiave"

01/09/2026 22:00:00

“Bastava una segnalazione”. SiAmoAlcamo accoglie con soddisfazione l’avvio da parte del Comune degli interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini cittadini, ma non rinuncia alla stoccata politica all’Amministrazione.

Il movimento di opposizione aveva nei giorni scorsi sollecitato Palazzo di Città a programmare per tempo la manutenzione, prima dell’arrivo delle piogge autunnali, indicando le aree considerate maggiormente critiche e chiedendo interventi anche di disostruzione.

Adesso i lavori sono partiti.

“Bene, ne siamo contenti”

Secondo SiAmoAlcamo, l’assessore all’Ambiente Valeria Pipitone si sarebbe attivata rapidamente dopo la segnalazione.

Il Comune ha infatti avviato la pulizia delle caditoie, dando priorità alle zone maggiormente esposte e prevedendo, dove necessario, anche l’utilizzo del Canaljet.

“Bene. Ne siamo sinceramente contenti – scrive il movimento – perché quando una nostra segnalazione produce un intervento concreto, a beneficiarne non è SiAmoAlcamo, ma tutta la città”.

Poi, però, arriva l’ironia.

“Era questa la chiave?”

“Dopo anni di amministrazione – si domanda SiAmoAlcamo – possibile che nessuno avesse ancora scoperto che per ottenere l’attenzione dell’Amministrazione bastava fare una segnalazione puntuale, documentata e motivata?”.

Secondo il gruppo politico, negli anni ad Alcamo si sarebbe perso troppo tempo tra “comunicati, annunci, passerelle e onorevoli palermitani” chiamati a rivendicare risultati politici.

“Altro che vittorie politiche: qui è bastata una segnalazione”, è la sintesi, decisamente poco diplomatica, del movimento.

Il vero banco di prova saranno le piogge

Al di là della polemica, SiAmoAlcamo pone però un tema concreto: la pulizia delle caditoie, sostiene, non dovrebbe dipendere dalle denunce dell’opposizione o dalle segnalazioni pubbliche dei cittadini.

Dovrebbe essere, semplicemente, manutenzione ordinaria, programmata durante l’anno soprattutto in vista delle precipitazioni più intense e nelle zone della città storicamente soggette ad allagamenti.

L’Amministrazione, ricorda lo stesso movimento, sostiene che gli interventi vengano effettuati durante tutto l’anno e anche sulla base delle segnalazioni ricevute.

SiAmoAlcamo prende atto. E promette di continuare a fare esattamente questo: segnalare.

Ma la partita, naturalmente, non si chiude con la pulizia di qualche tombino.

“Le prossime piogge diranno se le caditoie saranno realmente pulite, se gli interventi saranno stati sufficienti e se le criticità saranno state affrontate per tempo”.

Insomma, per il momento la chiave sembra essere stata trovata. Bisognerà vedere, con il primo temporale serio, se apre davvero la porta.



