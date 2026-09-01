Marsala, quasi tre milioni per via Vecchia Mazara e l'ex sindaco Grillo rivendica il risultato

01/09/2026 14:00:00

Quasi tre milioni di euro per provare finalmente a risolvere uno dei problemi più antichi della viabilità di Marsala: gli allagamenti di via Vecchia Mazara.

Il finanziamento adesso entra formalmente nei conti del Comune. E questa è la buona notizia. Poi, naturalmente, viene la parte che a Marsala qualche volta richiede più tempo: trasformare i soldi in progetto, gara, cantiere e opera conclusa.

Con la determinazione n. 189 del 31 agosto 2026, infatti, il Comune ha accertato in entrata e prenotato 2.995.363,16 euro destinati all'intervento di “ottimizzazione del sistema di drenaggio di via Vecchia Mazara”. Le risorse, secondo quanto riportato nell'atto richiamato dall'ex sindaco Massimo Grillo, arrivano dal decreto del Ministero dell'Interno del primo aprile 2026.

Una strada che diventa un lago quando piove

Il problema è ben conosciuto dai marsalesi. Basta un temporale particolarmente intenso perché alcuni tratti della via Vecchia Mazara si trasformino in un lago, con tombini sotto pressione, traffico paralizzato e disagi per residenti e automobilisti.

Tp24 se ne occupa da anni. Nel gennaio 2023 documentavamo ancora una volta la strada completamente allagata, ricordando come da tempo si discutesse della necessità di sostituire la vecchia conduttura con una di maggiore capacità.

E il problema non riguarda soltanto le acque meteoriche. Nel marzo 2021 la strada venne chiusa anche a causa della rottura della rete fognaria. Già allora si parlava della necessità di un intervento strutturale sulla conduttura.

Durante il violento maltempo del novembre dello stesso anno la zona della via Mazara Vecchia fu nuovamente interessata da allagamenti ed esondazioni, con acqua e fango in una vasta area della periferia sud della città.

Grillo rivendica il risultato

A rivendicare politicamente il finanziamento è oggi l'ex sindaco Massimo Grillo.

«Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro tecnico e amministrativo avviato dalla mia amministrazione, che aveva già elaborato una prima proposta progettuale e ne aveva curato la candidatura ai finanziamenti disponibili, ottenendo infine l'ammissione con le risorse statali dedicate ai Comuni», afferma Grillo.

L'ex sindaco ricorda anche le polemiche della recente campagna elettorale: «Quando annunciai questo finanziamento, alcuni affermavano che si trattasse di una promessa non fondata».

Già nelle scorse settimane, del resto, i movimenti Liberi e Lilybeo Viva avevano inserito proprio l'intervento di via Vecchia Mazara tra le opere finanziate che, a loro giudizio, la nuova amministrazione Patti avrebbe dovuto portare avanti. Il progetto risultava allora in attesa del livello esecutivo.

Adesso tocca all'amministrazione Patti

Il finanziamento, dunque, c'è. Ma non significa che domani mattina arriveranno ruspe e operai.

Adesso occorrerà completare tutti i passaggi tecnici e amministrativi necessari: quadro economico, progettazione esecutiva, procedure di gara e affidamento dei lavori.

Ed è proprio su questo che Grillo chiama in causa la nuova amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti, invitandola a procedere «senza indugi» affinché l'opera venga realizzata nel minor tempo possibile.

L'ex sindaco annuncia inoltre che, insieme ai consiglieri comunali del Movimento Liberi Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, seguirà l'iter dell'intervento.

Dopo anni di allagamenti, tombini saltati, proteste e promesse, per via Vecchia Mazara c'è dunque finalmente una copertura finanziaria importante.

Tre milioni di euro sono un ottimo punto di partenza. Adesso, però, ai residenti interessa soprattutto sapere quando potranno smettere di guardare con preoccupazione il cielo ogni volta che comincia a piovere.



