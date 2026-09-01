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Politica
01/09/2026 12:00:00

Marsala, ossa umane tra i rifiuti al cimitero. Lilibeo Viva: "Si accertino le responsabilità"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/marsala-ossa-umane-tra-i-rifiuti-al-cimitero-lilibeo-viva-si-accertino-le-responsabilita-450.jpg

Il caso delle ossa umane fotografate all’interno di un contenitore per i rifiuti al cimitero di Marsala continua a provocare reazioni. E, dopo lo sconcerto dei cittadini e l’intervento dell’Amministrazione comunale, adesso arriva anche la presa di posizione del coordinamento di Lilibeo Viva, che chiede di fare piena luce non soltanto sulla gestione del servizio, ma anche sulle eventuali responsabilità amministrative e penali.

Perché una cosa, ormai, è chiara: non basta dire che si tratta di un episodio grave. Bisogna capire come quei resti siano finiti lì, chi stesse operando in quel momento e chi avesse il compito di controllare.

 

“Un fatto lesivo della dignità umana”

Lilibeo Viva parla di un episodio “gravissimo e profondamente lesivo della dignità umana”.

“Un fatto sconcertante – scrive il coordinamento – che valica il confine dell’inciviltà e che non può assolutamente essere ridotto ad una mera disattenzione gestionale o amministrativa”.

Il riferimento è alla fotografia diventata virale nei giorni scorsi, che mostrava resti ossei all’interno di un comune contenitore per i rifiuti durante un periodo nel quale al cimitero erano in corso operazioni di estumulazione.

Il Comune di Marsala ha già annunciato verifiche e l’attivazione della Polizia Municipale. Al momento del sopralluogo, però, i resti mostrati nella fotografia non si trovavano più nel contenitore. Ed è anche su questo passaggio che occorrerà fare chiarezza.

 

Lilibeo Viva richiama l'articolo 411 del Codice penale

Il coordinamento pone anche una questione di natura giudiziaria e richiama l’articolo 411 del Codice penale, che disciplina la distruzione, soppressione o sottrazione di un cadavere o di una sua parte.

Secondo Lilibeo Viva, quanto accaduto potrebbe presentare profili riconducibili a questa fattispecie.

Si tratta, naturalmente, di un'ipotesi avanzata dal movimento politico, e non di una contestazione formulata dall'autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti a stabilire esattamente che cosa sia avvenuto e se esistano responsabilità penalmente rilevanti.

“Non è tollerabile alcun tentativo di minimizzare l’accaduto – sostiene Lilibeo Viva –. È indispensabile che le autorità competenti e la magistratura intervengano con la massima celerità al fine di accertare le reali dinamiche dei fatti e gli autori di tale gesto, verificando anche le eventuali omissioni di vigilanza e controllo”.

 

Il punto resta la catena delle responsabilità

Ed è proprio qui che la vicenda diventa qualcosa di più di una brutta fotografia.

Bisogna ricostruire la catena delle responsabilità: chi effettuava le estumulazioni, con quali procedure, sotto la vigilanza di chi, quali erano gli obblighi previsti dal servizio e cosa sia accaduto ai resti dopo che sono stati fotografati.

Sono domande alle quali, a distanza di alcuni giorni, Marsala attende ancora risposte definitive.

“Il rispetto per i defunti – conclude Lilibeo Viva – non è solo un dovere etico e morale, ma un precetto tutelato con il massimo rigore dall’ordinamento giuridico italiano”.

Lo sdegno, insomma, c’è già stato. Adesso servono gli accertamenti. Perché tra un contenitore dei rifiuti e dei resti umani non dovrebbe esserci spazio per equivoci, superficialità o scaricabarile.

 









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