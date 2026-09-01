Marsala, 40 anni dopo il diploma: si ritrovano le ex compagne del Magistrale 

01/09/2026 15:44:00

Quarant'anni dopo il diploma, di nuovo insieme come se il tempo non fosse mai passato. A Marsala si sono ritrovate le ex compagne della IV B dell'anno scolastico 1985/86 dell'Istituto Magistrale “Pascasino”, per festeggiare un anniversario importante e ricordare gli anni trascorsi tra i banchi di scuola.

La rimpatriata si è svolta nella cornice di Villa Favorita, dove si sono date appuntamento 15 ex compagne di classe. Una serata tra ricordi, sorrisi, battute e inevitabili tuffi nel passato.

«È stato come tornare indietro nel tempo, tra i banchi di scuola», raccontano. Ma in mezzo ci sono quarant'anni di vita: il lavoro, le famiglie, l'impegno nel sociale, i mariti, i figli e, per alcune, anche i nipoti.

Un'occasione, quindi, non soltanto per celebrare il diploma conseguito nel 1986, ma anche per raccontarsi e ritrovarsi dopo le tante strade percorse da allora.

Alla serata hanno partecipato Loredana Angileri, Sabrina Attinà, Maria Teresa Barraco, Marcella Bruno, Vitalba Cirobisi, Patrizia Giacalone, Francesca Lentini, Mirella Marino, Francesca Martinico, Ornella Mezzapelle, Enza Pellegrino, Rosalba Putaggio, Maria Luisa Scandaliato, Matilde Spanò e Antonella Treno.

E alla fine della serata c'è già la voglia di organizzare un nuovo incontro. Con una considerazione che riassume bene lo spirito della rimpatriata: «A 18 anni, 40 anni sembravano un'eternità. Oggi ci sono sembrati un soffio. Auguri a noi, classe IV B 1986!».



