Meteo Sicilia: caldo in lieve diminuzione, preallerta incendi nel trapanese

01/09/2026 07:45:00

Oggi, martedì 1 settembre, in Sicilia continueranno sole e caldo, ma rispetto alla fiammata africana degli ultimi giorni le temperature stanno lentamente tornando su valori più ragionevoli. A Trapani sono previsti 33 gradi, mentre a Marsala le elaborazioni disponibili collocano la massima attorno ai 30-32 gradi. Nell'interno dell'Isola resiste invece qualche punta fino a 36-38 gradi.

La novità positiva riguarda anche gli incendi: per la provincia di Trapani la Protezione Civile regionale indica oggi pericolosità MEDIA e fase di PREALLERTA. Nessuna allerta, invece, per pioggia o rischio idrogeologico.

Marsala, sole e circa 30-32 gradi

A Marsala sarà una giornata asciutta e prevalentemente soleggiata. Le diverse elaborazioni meteorologiche aggiornate collocano la massima tra 29 e 32 gradi, con ventilazione dai quadranti settentrionali e nord-occidentali e raffiche attorno ai 30-35 km/h.

Niente pioggia significativa.

Dopo i 38-40 gradi della scorsa settimana, siamo quasi tornati a una temperatura con la quale si può ragionare.

Trapani, 33 gradi

Per Trapani il modello WS-LAM indica una minima di 27 gradi e una massima di 33. Il dato conferma il progressivo ridimensionamento dell'ondata di caldo sulla Sicilia occidentale.

Nel resto della regione il valore più elevato tra i capoluoghi è previsto a Caltanissetta con 36 gradi. Seguono Messina 34, Trapani e Siracusa 33, Agrigento, Catania ed Enna 32, Palermo e Ragusa 31.

La massa d'aria resta comunque più calda del normale: Weather Sicily calcola un'anomalia media di circa +4,5 gradi a 850 hPa rispetto alla climatologia 1991-2020.

La Protezione Civile nazionale è molto chiara: per martedì 1 settembre non sono previsti fenomeni significativi e non è attiva alcuna allerta meteo-idrogeologica.

Anche l'avviso della Protezione Civile siciliana indica precipitazioni assenti o non rilevanti.

Per Marsala e Trapani, dunque, l'ombrello può continuare tranquillamente a fare arredamento.

Vento settentrionale, qualche rinforzo nel Trapanese

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, localmente moderati proprio sulla Sicilia occidentale.

Weather Sicily prevede inoltre rinforzi nelle ore centrali sui settori occidentali e interni dell'Isola.

Non è attiva alcuna allerta per vento forte in provincia di Trapani.

Mare poco mosso, più vivace sul Canale di Sicilia

I mari saranno generalmente poco mossi, fino a mossi tra il Canale di Sicilia e lo Ionio.

Per le isole minori siciliane le raffiche più forti previste oggi arrivano a 37,4 km/h sulle Pelagie; non emergono quindi situazioni particolarmente critiche per le Egadi.

Come sempre, per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo, Marettimo o Pantelleria vale la verifica dei bollettini marini immediatamente prima della partenza.

Incendi, Trapani in preallerta

L'avviso n. 190 della Protezione Civile siciliana, emesso il 31 agosto e valido per tutta la giornata di oggi, assegna alla provincia di Trapani pericolosità MEDIA per gli incendi e fase di PREALLERTA.

È un miglioramento rispetto ai giorni di massima criticità, ma la campagna antincendio è ancora pienamente in corso e la vegetazione resta molto secca.

La situazione più delicata riguarda oggi altre province siciliane, dove viene indicata pericolosità alta e fase di attenzione.

Caldo, Catania resta la città più esposta

Per le ondate di calore, il bollettino del Ministero della Salute riportato nell'avviso regionale assegna oggi livello 3 a Catania, dove la temperatura massima percepita prevista è di 40 gradi.

A Palermo e Messina il livello è invece 1, rispettivamente con 35 e 37 gradi percepiti.

Trapani e Marsala non rientrano nelle città monitorate dal sistema nazionale dei bollini.

Quando cambia davvero? Calo lento, non una rottura

La tendenza dei prossimi giorni è abbastanza chiara: non arriverà una perturbazione capace di spezzare l'estate, ma il caldo dovrebbe diventare gradualmente più sopportabile.

A Marsala le elaborazioni indicano massime attorno ai 32-33 gradi fino a venerdì, poi una possibile ulteriore diminuzione verso 30-31 gradi nel fine settimana.

Il cambiamento più gradevole sarà soprattutto notturno, con minime lentamente in diminuzione.

Soltanto verso il fine settimana i modelli cominciano a mostrare una maggiore variabilità, ma siamo ancora troppo lontani per parlare di una vera svolta autunnale.

Settembre, insomma, entra in scena in punta di piedi. L'estate gli ha lasciato le chiavi, ma per ora non sembra intenzionata a liberare l'appartamento.



