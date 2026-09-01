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Cronaca

» Incidenti
01/09/2026 17:40:00

Marsala: scontro frontale tra due utilitarie in corso Calatafimi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/marsala-scontro-frontale-tra-due-utilitarie-in-corso-calatafimi-450.jpg

Incidente stradale questo pomeriggio a Marsala, in corso Calatafimi, nei pressi della farmacia di Piazza Caprera.

 

A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat 600, guidata da una donna marsalese, e una Hyundai i20, alla cui guida si trovava una turista francese proveniente da Parigi.

 

L'impatto ha inevitabilmente richiamato l'attenzione di residenti e automobilisti che in quel momento stavano percorrendo una delle strade più trafficate della zona.

Fortunatamente, non ci sono feriti gravi, ma solo qualche escoriazione dovuta all'impatto. Restano da chiarire la dinamica e le cause dello scontro.

 

L'incidente sta provocando qualche rallentamento alla circolazione lungo corso Calatafimi, la Piazza Caprera e Via Mazara.









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