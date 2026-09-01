Alcamo, iniziata la pulizia straordinaria delle caditoie

01/09/2026 09:00:00

È in pieno svolgimento in queste settimane l’operazione di pulizia straordinaria delle caditoie cittadine. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato all’Ambiente guidato da Valeria Pipitone, ha dato il via ai consueti interventi di fine estate per preparare il territorio urbano in vista delle precipitazioni autunnali.

“Abbiamo programmato in tempo, come ogni anno, la manutenzione ordinaria di tutte le caditoie cittadine – dichiara l’assessore Valeria Pipitone – dando priorità a quelle ubicate nei punti stradali più critici e sensibili del territorio, ovvero le più esposte allorquando dovessero verificarsi forti piogge”.

Le zone particolarmente monitorate e già oggetto di intervento includono piazza Ciullo, piazza Mercato, via Discesa Santuario, via Mazzini, viale Italia, via SS. Salvatore, via Vittorio Veneto, via Madonna del Riposo e via Mons Tommaso Papa, solo per citare alcune delle aree a maggior rischio di allagamento.

A eseguire i lavori sono gli operai della ditta Roma Costruzioni, che stanno provvedendo alla ripulitura di tutte le caditoie del territorio urbano. L’assessore sottolinea come l’iniziativa miri a “prevenire, per quanto possibile, le eventuali situazioni di allerta meteo”, vista la delicatezza del periodo che precede le piogge autunnali.

L’importanza della manutenzione preventiva

Un aspetto cruciale dell’intervento riguarda la metodologia adottata: l’apertura delle caditoie, infatti, viene sempre preceduta da uno spazzamento manuale della zona limitrofa. Questa accortezza è fondamentale per evitare che eventuali rifiuti presenti sull’asfalto possano finire all’interno dei pozzetti, vanificando in parte il lavoro di pulizia.

Oltre alla pulizia manuale, in questi giorni è prevista un’ulteriore opera di disostruzione che utilizza il canaljet, un sistema tecnologico ad alta pressione particolarmente efficace per liberare scarichi e fognature ostruiti. Questo secondo intervento specifico interesserà alcune delle caditoie più strategiche del centro e delle periferie, tra cui quelle di piazza Ciullo, via Discesa Santuario, via Laurana, via Madonna dell'Altomare, via Fratelli Varvaro, via San Nicolò, via Ingham e via Luigi Capuana.

La collaborazione dei cittadini

Il servizio di manutenzione, pur concentrandosi in questo periodo in maniera massiccia, non si ferma alla sola fine dell’estate. L’assessore Pipitone ricorda che “a questa pulizia di fine stagione si aggiunge quella che viene fatta durante tutto l’anno anche su segnalazione da parte dei cittadini”.

L’amministrazione ringrazia i residenti per la collaborazione preziosa che permette di rendere il servizio “il più tempestivo possibile”. Un appello che si rinnova: segnalare tempestivamente criticità o caditoie intasate è il modo migliore per garantire una città più sicura e pronta ad affrontare le intemperie, evitando spiacevoli disagi alla circolazione e danni alle proprietà.







