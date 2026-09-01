Marsala, si accascia davanti a un supermercato e muore: inutili i soccorsi

01/09/2026 08:04:00

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marsala. Un uomo anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore davanti a un supermercato nella zona dello stadio.

L’uomo si è accasciato a terra senza riuscire a riprendersi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il malore non gli ha lasciato scampo.



