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Cronaca
01/09/2026 08:04:00

Marsala, si accascia davanti a un supermercato e muore: inutili i soccorsi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788242763-0-marsala-si-accascia-davanti-a-un-supermercato-e-muore-inutili-i-soccorsi.jpg

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marsala. Un uomo anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore davanti a un supermercato nella zona dello stadio.

 

L’uomo si è accasciato a terra senza riuscire a riprendersi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

 

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il malore non gli ha lasciato scampo.



Cronaca | 2026-08-31 19:07:00
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