Marsala, si accascia davanti a un supermercato e muore: inutili i soccorsi
Tragedia nel pomeriggio di ieri a Marsala. Un uomo anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore davanti a un supermercato nella zona dello stadio.
L’uomo si è accasciato a terra senza riuscire a riprendersi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il malore non gli ha lasciato scampo.
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