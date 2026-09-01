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Cronaca
01/09/2026 09:22:00

Marsala, incendio ad Ambilina. Fiamme partite in più punti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788247575-0-marsala-incendio-ad-ambilina-fiamme-partite-in-piu-punti.jpg

Un incendio è divampato ieri sera, lunedì 31 agosto, a Marsala, in contrada Amabilina, nei pressi del supermercato Eurospin.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19 in un terreno della zona, creando preoccupazione tra residenti e automobilisti per il fumo e la vicinanza ad abitazioni e attività commerciali. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine. L’incendio è stato circoscritto e successivamente spento, evitando conseguenze più gravi. Non risultano persone ferite.

 

Il sospetto di più punti di innesco

Secondo le prime segnalazioni raccolte sul posto, le fiamme sarebbero divampate contemporaneamente o in rapida successione in diversi punti del terreno. Una circostanza che fa ipotizzare un’origine dolosa dell’incendio.

Si tratta, tuttavia, di un elemento che dovrà essere verificato dagli accertamenti delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Saranno i rilievi a stabilire con certezza come sia partito il rogo e se vi siano stati effettivamente più punti di innesco.

Ancora un incendio, dunque, nel territorio marsalese in un’estate segnata da numerosi roghi. Questa volta l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.



Cronaca | 2026-08-31 19:07:00
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