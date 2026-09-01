Incendio al centro commerciale Conca d'Oro: crolla parte del tetto

01/09/2026 17:55:00

Un’enorme colonna di fumo nero sopra Palermo, le fiamme sul tetto e poi il crollo di una parte della copertura. È un pomeriggio di paura al centro commerciale Conca d’Oro, nella zona dello Zen, dove un vasto incendio è divampato poco prima delle 14 di oggi, martedì 1 settembre.

Il centro commerciale è stato completamente evacuato e, secondo le informazioni disponibili, non risultano feriti né persone coinvolte. Sul posto è in corso un imponente intervento dei Vigili del Fuoco: sono state mobilitate dieci squadre, con il supporto anche di un elicottero.

Le fiamme sul tetto del Conca d’Oro

L’incendio si è sviluppato nella parte superiore dell’edificio, interessando soprattutto l’ala est del centro commerciale. Le fiamme hanno rapidamente avvolto una parte della copertura, producendo una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.

La macchina dell’emergenza è scattata immediatamente. Clienti e dipendenti sono stati fatti uscire dalla struttura mentre Carabinieri, personale della sicurezza e Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area. Sono state allontanate anche diverse persone presenti nel parcheggio.

Durante l’incendio una porzione del tetto ha ceduto, come documentano anche alcuni video circolati sui social. I pompieri stanno lavorando sia dall’esterno sia all’interno dell’edificio per spegnere gli ultimi focolai ed evitare che il fuoco possa raggiungere altre attività commerciali.

Da dove è partito l’incendio?

È questo il punto ancora da chiarire. Le cause ufficialmente non sono state accertate e saranno gli approfondimenti dei Vigili del Fuoco a stabilire l’origine del rogo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, le fiamme potrebbero essere partite dalla zona di un negozio di articoli per la casa. Altre informazioni raccolte nelle prime ore indicano come possibile origine l'area degli impianti di condizionamento della stessa attività. Si tratta, però, soltanto delle prime ipotesi.

Danni ingenti, nessun ferito

Le immagini mostrano danni importanti alla copertura del Conca d’Oro. L’incendio, a diverse ore dall’allarme, ha richiesto un dispiegamento eccezionale di uomini e mezzi e le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

La buona notizia, in un pomeriggio segnato da fiamme e fumo, è che l’evacuazione ha funzionato: al momento non vengono segnalati feriti. Resta adesso da capire quanto siano gravi i danni alla struttura e, soprattutto, cosa abbia provocato l’incendio.



