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Cronaca
01/09/2026 13:55:00

Dopo Marsala, ossa nel terreno anche nel cimitero di Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788264164-0-dopo-marsala-ossa-nel-terreno-anche-nel-cimitero-di-erice.jpg

Dopo il caso che ha fatto discutere a Marsala, arriva una segnalazione simile anche dal cimitero di Erice. Una cittadina, recatasi a visitare i propri familiari, racconta di avere notato alcuni resti ossei sparsi sul terreno, che ritiene possano essere umani.

Una scena che, comprensibilmente, l'ha lasciata incredula e indignata. “Salve, andando a visitare parenti al cimitero di Erice ho trovato ossa umane sparse nel terreno. Se le saranno scordate sicuramente durante una riesumazione. Comunque è una vergogna”, scrive la lettrice a Tp24.

 

Da chiarire l'origine dei resti

Al momento si tratta di una segnalazione che necessita di verifiche. Non è possibile stabilire soltanto dall'osservazione dei resti quale sia la loro origine, né confermare che siano stati lasciati sul posto durante una precedente operazione di esumazione o estumulazione, come ipotizzato dalla cittadina.

La circostanza, però, merita certamente un controllo da parte degli uffici competenti del Comune di Erice e dei responsabili dei servizi cimiteriali.

Perché, qualora venisse confermato che si tratta di resti umani, occorrerebbe capire come siano finiti sul terreno e perché non siano stati raccolti e custoditi secondo le procedure previste.

 

Il caso Marsala

La segnalazione arriva proprio nei giorni in cui è ancora forte l'attenzione sul tema della gestione dei resti nei cimiteri dopo quanto accaduto a Marsala, dove il ritrovamento di ossa e resti all'interno dell'area cimiteriale ha provocato polemiche e richieste di chiarimenti.

Adesso Erice.

Naturalmente i due episodi, allo stato, non possono essere messi sullo stesso piano. Ma le immagini e le segnalazioni pongono una questione molto semplice: nei cimiteri il rispetto non riguarda soltanto i vivi che entrano a portare un fiore. Riguarda soprattutto chi lì riposa.



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