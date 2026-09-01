Monte Erice da record: 260 piloti al via, mai così tante auto storiche

01/09/2026 15:00:00

La Monte Erice 2026 fa già segnare un record prima ancora di accendere i motori. Sono infatti 260 gli equipaggi iscritti alla cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani: 153 vetture moderne e ben 107 storiche.

Ed è proprio quest’ultimo il dato più significativo. Per la prima volta nella storia della manifestazione le auto storiche superano quota cento, cancellando il precedente primato di 97 iscritti.

Numeri che confermano ancora una volta quanto la Monte Erice sia una delle gare in salita più amate e partecipate del panorama automobilistico italiano.

Una gara che continua ad attirare piloti da tutta Italia

L’edizione 2026 sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM) e il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

Tre campionati e un parterre particolarmente ricco che porteranno ancora una volta sul tracciato trapanese alcune delle vetture e dei piloti più interessanti delle competizioni nazionali in salita.

La Monte Erice, del resto, conserva un fascino particolare. Una gara capace di mettere insieme memoria e automobilismo moderno, con bolidi di generazioni diverse impegnati sullo stesso percorso.

I 5,7 chilometri verso Erice

Il tracciato misura 5 chilometri e 700 metri, con un dislivello complessivo di circa 410 metri.

Dalle pendici del monte fino alla vetta di Erice è un susseguirsi di curve, cambi di ritmo e passaggi tecnici che non concedono molto agli errori. È proprio questa caratteristica ad aver costruito negli anni la reputazione della cronoscalata: veloce, spettacolare, ma soprattutto impegnativa.

Per vincere non basta avere una macchina potente. Servono precisione, conoscenza del percorso e una certa confidenza con curve che, anno dopo anno, continuano a fare selezione.

Pellegrino: “Un risultato che premia il lavoro svolto”

Soddisfatto il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino.

«Siamo orgogliosi di questi numeri straordinari che premiano il lavoro di squadra e l'impegno profuso dall'Automobile Club Trapani. Superare per la prima volta quota cento iscritti tra le vetture storiche, arrivando a un totale di 260 partecipanti, è un traguardo che ripaga i nostri sforzi e testimonia quanto la Monte Erice sia nel cuore dei piloti di tutta Italia».

Per Pellegrino il nuovo primato rappresenta «la dimostrazione tangibile che la nostra corsa continua a essere un punto di riferimento assoluto nel panorama nazionale dello sport automobilistico».

Il presidente dell’Ac Trapani ha infine ringraziato piloti e meccanici, definiti gli autentici protagonisti della manifestazione.

Il primo record, dunque, è già arrivato. Adesso restano quelli da cercare sull’asfalto della Monte Erice.



