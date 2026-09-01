Volata Napola-Mokarta, oltre 300 partecipanti. Vince il burundese Therence Bizoza

01/09/2026 11:00:00

È Therence Bizoza il vincitore della 28ª edizione della Volata Napola-Mokarta. Il runner burundese dell’Atletica Toscana ha tagliato per primo il traguardo della gara internazionale sui 10 chilometri, chiudendo in 30 minuti e 13 secondi.

La storica manifestazione podistica si è disputata domenica 30 agosto lungo il tradizionale percorso tra Napola e Mokarta, nel territorio di Erice. Una giornata di sport che ha coinvolto complessivamente oltre 300 partecipanti, tra gara élite, competizioni amatoriali e prove dedicate ai più giovani.

Atleti italiani e africani al via

La gara internazionale ha proposto anche quest’anno un gruppo di atleti di livello nazionale e internazionale, con la presenza di diversi runner italiani e africani.

Ad avere la meglio è stato Bizoza, protagonista sui 10 mila metri di una prova chiusa poco sopra i trenta minuti.

Accanto alla competizione principale si sono disputate le gare riservate agli amatori, con società e podisti arrivati da varie parti della Sicilia, e quelle del settore giovanile, articolate su differenti distanze.

Un programma che ha permesso alla Volata di conservare la sua doppia anima: da una parte una competizione dal buon livello tecnico, dall’altra una manifestazione aperta alla partecipazione diffusa.

Una corsa che arriva alla 28ª edizione

La Napola-Mokarta è ormai uno degli appuntamenti più longevi del calendario podistico del territorio trapanese.

Il Comune di Erice ha sostenuto anche quest’anno la manifestazione con il patrocinio oneroso.

«La Volata Napola-Mokarta è diventata negli anni un appuntamento importante e riconoscibile per il nostro territorio», commenta la sindaca Daniela Toscano, sottolineando il valore della partecipazione, la presenza degli atleti internazionali e il lavoro delle associazioni e dei volontari.

Per l'amministrazione ericina, la manifestazione rappresenta inoltre «un momento capace di rafforzare il senso di comunità» e un'iniziativa da sostenere perché promuove lo sport e coinvolge diverse generazioni.

Sport e promozione del territorio

L’assessora comunale allo Sport Rossella Cosentino mette invece l’accento sull’aspetto turistico e paesaggistico della corsa.

Il percorso attraversa infatti una zona collinare del territorio ericino che consente agli atleti e a chi segue la gara di scoprire luoghi meno conosciuti rispetto ai tradizionali circuiti turistici.

«Lo sport può diventare uno strumento di valorizzazione del territorio e di promozione del turismo sportivo», osserva Cosentino.

La presenza di partecipanti provenienti da fuori provincia e dall’estero, secondo il Comune, conferma proprio questa capacità della Volata di andare oltre il risultato agonistico.

Dopo 28 edizioni, dunque, la Napola-Mokarta continua la sua corsa: cambiano gli atleti e i tempi sul cronometro, ma resta una manifestazione ormai entrata stabilmente nella tradizione sportiva del territorio ericino.



