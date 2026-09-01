Marsala, incendio nella vallata dietro l'ospedale: elicottero in azione. I video
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Marsala, nella vallata alle spalle dell’ospedale “Paolo Borsellino”.
Le fiamme stanno interessando un’area di vegetazione e le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dal vento sostenuto proveniente da nord, che alimenta il fronte del fuoco e favorisce una rapida propagazione dell’incendio.
L’elicottero fa la spola per caricare l’acqua
Per contrastare le fiamme è entrato in azione anche un elicottero antincendio, impegnato in continui lanci d’acqua sulla zona interessata.
Il mezzo sta effettuando i rifornimenti in un piccolo bacino artificiale utilizzato dalle aziende agricole della zona, nei pressi del Disìo Resort, per poi tornare rapidamente sulla vallata dove è in corso l’incendio.
Dalla zona sono ben visibili sia il fumo sia le continue manovre dell’elicottero.
Il vento complica le operazioni
A preoccupare soprattutto è il vento, che in queste ore soffia con una certa intensità e rende più complesso il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento.
Al momento non risultano informazioni su abitazioni o strutture direttamente minacciate dalle fiamme. Resta da accertare anche l’origine dell’incendio.
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