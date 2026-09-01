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Cronaca

» Ambiente
01/09/2026 15:45:00

Marsala, incendio nella vallata dietro l'ospedale: elicottero in azione. I video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788270519-0-marsala-incendio-nella-vallata-dietro-l-ospedale-elicottero-in-azione-i-video.jpg

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Marsala, nella vallata alle spalle dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

Le fiamme stanno interessando un’area di vegetazione e le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dal vento sostenuto proveniente da nord, che alimenta il fronte del fuoco e favorisce una rapida propagazione dell’incendio.

 

L’elicottero fa la spola per caricare l’acqua

Per contrastare le fiamme è entrato in azione anche un elicottero antincendio, impegnato in continui lanci d’acqua sulla zona interessata.

Il mezzo sta effettuando i rifornimenti in un piccolo bacino artificiale utilizzato dalle aziende agricole della zona, nei pressi del Disìo Resort, per poi tornare rapidamente sulla vallata dove è in corso l’incendio.

Dalla zona sono ben visibili sia il fumo sia le continue manovre dell’elicottero.

 

Il vento complica le operazioni

A preoccupare soprattutto è il vento, che in queste ore soffia con una certa intensità e rende più complesso il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento.

Al momento non risultano informazioni su abitazioni o strutture direttamente minacciate dalle fiamme. Resta da accertare anche l’origine dell’incendio.

 

 









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