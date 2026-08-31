Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
31/08/2026 12:38:00

Paura sul volo Lampedusa-Catania: allarme incendio, aereo rientra con un motore spento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/paura-sul-volo-lampedusa-catania-allarme-incendio-aereo-rientra-con-un-motore-spento-450.jpg

Momenti di paura sul volo DAT DX1846 partito da Lampedusa e diretto a Catania. Pochi minuti dopo il decollo, nella cabina di pilotaggio si è accesa la spia che segnala un possibile incendio. Il comandante ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, invertendo la rotta e riportando l’aereo all’aeroporto di partenza.

 

Il velivolo è atterrato in sicurezza. A bordo si trovavano 48 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio: nessuno è rimasto ferito.

 

L’atterraggio con uno dei motori spento

Al momento dell’arrivo a Lampedusa, uno dei due motori dell’aereo era spento. Il velivolo è stato subito raggiunto e circondato da cinque mezzi dei vigili del fuoco, mentre sulla pista era presente anche un’ambulanza.

L’atterraggio si è comunque concluso senza conseguenze per le 52 persone a bordo. La rapidità dell’equipaggio e l’applicazione delle procedure previste hanno consentito di gestire l’emergenza e riportare l’aereo a terra.

 

Panico tra i passeggeri

Dopo avere appreso dell’avaria, tra alcuni passeggeri ci sono stati momenti di panico. Il personale di volo è riuscito però a mantenere la calma in cabina e ad assistere le persone durante il rientro verso Lampedusa.

Diversi viaggiatori hanno raccontato la tensione vissuta nei minuti trascorsi tra l’accensione della spia e l’atterraggio.

 

Da accertare le cause dell’allarme

Secondo le prime ricostruzioni, l’emergenza potrebbe essere stata provocata da un principio d’incendio a uno dei due motori. Si tratta, tuttavia, di una circostanza non ancora confermata e sulla quale dovranno fare chiarezza gli accertamenti tecnici.

 

L’aeromobile coinvolto è un ATR 42, impiegato sulla tratta in sostituzione di un ATR 72 fermo per manutenzione. Il velivolo sarà sottoposto alle verifiche necessarie per stabilire che cosa abbia determinato l’attivazione dell’allarme.









Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...