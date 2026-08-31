Salemi: solidarietà e musica alla Cantina Musita
Giovedì 13 agosto, nella splendida atmosfera del giardino della Cantina Musita, si è svolta la ormai tradizionale serata all’insegna della solidarietà e del ritmo della musica dei mitici anni ’80/’90. L’evento, organizzato da un affiatato gruppo di amici guidato da Rita Piazza, Mariella Caruso e Vito Scalisi, ha visto protagonista il DJ Maurizio Campo di RMC 101.
Una serata dedicata a tutti coloro che hanno vissuto quel glorioso periodo, ma anche a chi, troppo giovane, ne ha sentito parlare come di un momento d’oro della musica dance. Un’occasione per incontrarsi in una calda serata estiva, ballando sulle note di brani intramontabili e, soprattutto, per contribuire a una nobile causa. L’intero incasso, infatti, è stato devoluto ancora una volta in beneficenza.
Fishtuna 2026 a Favignana: tre giorni tra tonno, cucina, musica e mare
Dall’11 al 13 settembre 2026 Favignana ospita una nuova edizione di Fishtuna – International Art Tourism Food Festival, la manifestazione dedicata al tonno, alla cucina siciliana, al mare e alla sostenibilità.Il cuore...
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Castellammare del Golfo, Ulisse e le Sirene prendono vita nel mare di Cala Petrolo
Ulisse arriverà dal mare sulla sua barca, le Sirene emergeranno dall’acqua e un funambolo attraverserà Cala Petrolo sospeso a quasi 200 metri. Venerdì 4 settembre Castellammare del Golfo ospita “Sirenes...
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