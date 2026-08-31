Salemi: solidarietà e musica alla Cantina Musita

31/08/2026 18:00:00

Giovedì 13 agosto, nella splendida atmosfera del giardino della Cantina Musita, si è svolta la ormai tradizionale serata all’insegna della solidarietà e del ritmo della musica dei mitici anni ’80/’90. L’evento, organizzato da un affiatato gruppo di amici guidato da Rita Piazza, Mariella Caruso e Vito Scalisi, ha visto protagonista il DJ Maurizio Campo di RMC 101.

Una serata dedicata a tutti coloro che hanno vissuto quel glorioso periodo, ma anche a chi, troppo giovane, ne ha sentito parlare come di un momento d’oro della musica dance. Un’occasione per incontrarsi in una calda serata estiva, ballando sulle note di brani intramontabili e, soprattutto, per contribuire a una nobile causa. L’intero incasso, infatti, è stato devoluto ancora una volta in beneficenza.







