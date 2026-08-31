Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
31/08/2026 18:00:00

Salemi: solidarietà e musica alla Cantina Musita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788186915-0-salemi-solidarieta-e-musica-alla-cantina-musita.jpg

Giovedì 13 agosto, nella splendida atmosfera del giardino della Cantina Musita, si è svolta la ormai tradizionale serata all’insegna della solidarietà e del ritmo della musica dei mitici anni ’80/’90. L’evento, organizzato da un affiatato gruppo di amici guidato da Rita Piazza, Mariella Caruso e Vito Scalisi, ha visto protagonista il DJ Maurizio Campo di RMC 101.

 

Una serata dedicata a tutti coloro che hanno vissuto quel glorioso periodo, ma anche a chi, troppo giovane, ne ha sentito parlare come di un momento d’oro della musica dance. Un’occasione per incontrarsi in una calda serata estiva, ballando sulle note di brani intramontabili e, soprattutto, per contribuire a una nobile causa. L’intero incasso, infatti, è stato devoluto ancora una volta in beneficenza.

 

 


 









Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...