Castellammare del Golfo, Ulisse e le Sirene prendono vita nel mare di Cala Petrolo

31/08/2026 09:48:00

Ulisse arriverà dal mare sulla sua barca, le Sirene emergeranno dall’acqua e un funambolo attraverserà Cala Petrolo sospeso a quasi 200 metri. Venerdì 4 settembre Castellammare del Golfo ospita “Sirenes Odissea”, spettacolo che porta uno degli episodi più celebri dell’Odissea direttamente dentro il paesaggio naturale della cala.

L’appuntamento è alle 21.30, con ingresso gratuito e senza prenotazione. Lo spettacolo è ideato e diretto da Alessandro D’Auria, prodotto da Korakora, con la direzione di produzione di Antonio Enea, e realizzato dal Comune di Castellammare del Golfo. La data è inserita anche nel cartellone dei Grandi Eventi 2026 del Comune.

Ulisse arriva dal mare

Il racconto partirà dall’ingresso a Cala Petrolo di Ulisse, interpretato da Gioele Incandela, a bordo di una barca insieme ai compagni achei.

È il momento dell’Odissea in cui l’eroe decide di ascoltare il canto delle Sirene senza esserne sopraffatto: ordina ai compagni di legarlo all’albero della nave e di non liberarlo, qualunque cosa accada.

A dare voce al canto sarà il soprano Elena Memoli, mentre nel mare entreranno in scena le Sincronette di Wonders of Water, con coreografie di nuoto sincronizzato dirette da Elisa Tenerello.

Gli organizzatori presentano Sirenes come un format che fonde teatro, musica, nuoto sincronizzato, performer e acrobazia, utilizzando il mare stesso come spazio scenico. Il progetto di Alessandro D’Auria ha già sperimentato negli anni precedenti l’incontro tra mermaiding e nuoto sincronizzato in spettacoli ambientati direttamente in acqua.

Sirene, Zeus e Atena

Nel racconto entreranno anche Antonio Melissa nel ruolo di Zeus e Miriam Somma nel ruolo di Atena, mentre le coreografie delle Sirene sono affidate ad Amina Arena.

Il filo narrativo resta quello omerico: il richiamo delle creature marine, la resistenza di Ulisse e il desiderio di tornare a Itaca e a Penelope. Il mito viene però riscritto per uno spettacolo contemporaneo, costruito soprattutto sulle immagini e sul rapporto diretto con il mare.

Il pubblico assisterà dalle balconate superiore e inferiore di Cala Petrolo, affacciate sullo spazio nel quale si muoveranno barca, nuotatrici e performer.

Il finale con il funambolo sul mare

Il momento più spettacolare arriverà nel finale.

Quando la vicenda di Ulisse sembrerà conclusa, l’attenzione si sposterà dall’acqua al cielo con “Ago sul Filo”: il funambolo Andrea Agostini attraverserà Cala Petrolo su una linea sospesa per quasi 200 metri sopra il mare. “Sirenes Odissea” fa parte del programma dei Grandi Eventi 2026 di Castellammare del Golfo, che proseguirà a settembre con il Kite Festival Colori nel Vento e il Petrolo Music Contest.



