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Cultura

» Sociale
31/08/2026 02:34:00

Fondazione Myra consegna il pulmino per i ragazzi di Borgo Blu a Mazara del Vallo
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2026/fondazione-myra-consegna-il-pulmino-per-i-ragazzi-di-borgo-blu-a-mazara-del-vallo-450.jpg

La gara di solidarietà é partita a marzo scorso, quando fondazione Myra, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, ha riempito il tempio dell’opera siciliana in occasione della prova generale del Don Quichotte.

Il pulmino é stato consegnato ieri a  Borgo Blu, il primo centro ricreativo e riabilitativo per bambini e giovani con handicap.

La cerimonia si é svolta ieri a Mazara del Vallo, nella frazione “Costiera” dove si trova Borgo Blu. 

Grazie alla fondazione Myra, in particolare all’attività e all’impegno di Nicola Armonium, responsabile per le relazioni con le istituzioni, il sogno é diventato realtà.

La consegna delle chiavi a Pietro Titone, fondatore e presidente di Borgo Blu ha sancito la centralità dell’obiettivo benefico tra gli applausi degli ospiti del centro, presenti insieme a familiari e amici.


 

“È stato emozionante, dicono i vertici di fondazione Myra, vedere la presenza del cuore vivo di Borgo Blu: i ragazzi e le loro famiglie. Dietro quel pulmino, infatti, ci sono le esigenze quotidiane di tante persone che vivono la difficile realtà dell’handicap e che si affidano a Borgo Blu per realizzare il desiderio di costruire  percorsi sempre più orientati all’autonomia, alla socialità e alla partecipazione.


 

Per Pietro Titone, presidente di Borgo Blu, la consegna del mezzo rappresenta un momento di grande valore per tutta la comunità: “Era importante dotare Borgo Blu di un mezzo che potesse accompagnare i nostri ragazzi. Oggi quel progetto è realtà e questo è possibile grazie a chi ha creduto in noi, alla Fondazione Myra, a tutte le persone che hanno partecipato a marzo al Teatro Massimo e alle tante persone che, in modi diversi, hanno scelto di stare al nostro fianco”.

Borgo Blu esiste da un anno e mezzo ed é un centro educativo, ricreativo e riabilitativo  unico nel suo genere, per ragazzi con disturbo dello spettro autistico e altri handicap cognitivi.









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