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Se ne sono andati

Se ne sono andati
31/08/2026 09:07:00

Marsala, addio a Gemma Martinez. Aveva 92 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788160175-0-marsala-addio-a-gemma-martinez-aveva-92-anni.jpg

È scomparsa all’età di 92 anni Gemma Martinez, comproprietaria delle Cantine Martinez.
La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Grupposo, in piazza Castello n. 3 a Marsala, dove è possibile rendere omaggio alla defunta e stringersi ai familiari.

L’ultimo saluto si terrà martedì 1 settembre 2026, alle ore 11:00, con la celebrazione dei funerali nella Chiesa Madre di Marsala.

Il servizio funebre è curato da Grupposo Onoranze Funebri


Se ne sono andati | 2026-08-29 19:08:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/marsala-si-e-spento-il-dottor-leonardo-spano-250.jpg

Marsala, si è spento il dottor Leonardo Spanò

Circondato dall'affetto dei suoi cari si è spento il Dott. Leonardo Spanò, esempio di bonta', rettitudine e amorevole dedizione alla famiglia e al lavoro.Ne danno il triste annunzio la moglie, i figli Francesca con Agostino e...