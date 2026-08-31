Marsala, addio a Gemma Martinez. Aveva 92 anni

31/08/2026 09:07:00

È scomparsa all’età di 92 anni Gemma Martinez, comproprietaria delle Cantine Martinez.

La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Grupposo, in piazza Castello n. 3 a Marsala, dove è possibile rendere omaggio alla defunta e stringersi ai familiari.

L’ultimo saluto si terrà martedì 1 settembre 2026, alle ore 11:00, con la celebrazione dei funerali nella Chiesa Madre di Marsala.

Il servizio funebre è curato da Grupposo Onoranze Funebri.