Marsala, addio a Gemma Martinez. Aveva 92 anni
È scomparsa all’età di 92 anni Gemma Martinez, comproprietaria delle Cantine Martinez.
La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Grupposo, in piazza Castello n. 3 a Marsala, dove è possibile rendere omaggio alla defunta e stringersi ai familiari.
L’ultimo saluto si terrà martedì 1 settembre 2026, alle ore 11:00, con la celebrazione dei funerali nella Chiesa Madre di Marsala.
Il servizio funebre è curato da Grupposo Onoranze Funebri.
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