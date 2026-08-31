Marsala, passeggiando al Lungomare Salinella ci si imbatte in cumuli di sacchi della spazzatura
Passeggiando al lungomare Salinella ci si imbatte in cumuli di sacchi della spazzatura. Di solito, una normale passeggiata sul lungomare marsalese è un piacere: ogni giorno centinaia di persone vanno a passeggiare e a correre, ed è bellissimo.
Meno bello, invece, è ciò che si vede percorrendolo: spazzatura e rifiuti depositati ovunque. Una nostra lettrice, ci ha inviato le foto e un breve video (qui sotto) di quanto ha visto ieri pomeriggio, mentre faceva la sua solita passeggiata.
Nella zona del lungomare Salinella, (tra l'altro da poco tempo era stata fatta una bonifica da parte del Comnune) poco dopo il circolo velico, si trovavano decine di sacchi dell'immondizia che qualcuno ha deciso di abbandonare in quel luogo come se fosse una discarica autorizzata e come se fosse normale farlo.
Di normale, però, non c'è assolutamente nulla. A pagarne le conseguenze sono il nostro ambiente, il decoro urbano e i cittadini che rispettano le regole e differenziano i rifiuti come si dovrebbe fare.
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