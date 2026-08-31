Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
31/08/2026 15:22:00

Marsala, passeggiando al Lungomare Salinella ci si imbatte in cumuli di sacchi della spazzatura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/marsala-passeggiando-al-lungomare-salinella-ci-si-imbatte-in-cumuli-di-sacchi-della-spazzatura-450.jpg

Passeggiando al lungomare Salinella ci si imbatte in cumuli di sacchi della spazzatura. Di solito, una normale passeggiata sul lungomare marsalese è un piacere: ogni giorno centinaia di persone vanno a passeggiare e a correre, ed è bellissimo.

 

Meno bello, invece, è ciò che si vede percorrendolo: spazzatura e rifiuti depositati ovunque. Una nostra lettrice, ci ha inviato le foto e un breve video (qui sotto) di quanto ha visto ieri pomeriggio, mentre faceva la sua solita passeggiata.

 

Nella zona del lungomare Salinella, (tra l'altro da poco tempo era stata fatta una bonifica da parte del Comnune) poco dopo il circolo velico, si trovavano decine di sacchi dell'immondizia che qualcuno ha deciso di abbandonare in quel luogo come se fosse una discarica autorizzata e come se fosse normale farlo.

 

Di normale, però, non c'è assolutamente nulla. A pagarne le conseguenze sono il nostro ambiente, il decoro urbano e i cittadini che rispettano le regole e differenziano i rifiuti come si dovrebbe fare.


 









Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...