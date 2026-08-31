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» Rifiuti
31/08/2026 07:15:00

Degrado nell'area di sosta Costa Gaia sull'A29. Rifiuti abbandonati nel sottopassaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788153802-0-degrado-nell-area-di-sosta-costa-gaia-sull-a29-rifiuti-abbandonati-nel-sottopassaggio.jpg

Rifiuti ammassati, bancali di legno, vegetazione secca, scale deteriorate e corrimano arrugginiti. È la situazione denunciata nell’area di sosta Costa Gaia, lungo l’autostrada A29, dove il sottopassaggio pedonale verserebbe ormai in condizioni di forte degrado.

A segnalare il caso è il signor Nicolò, residente a Calatafimi Segesta, che ha presentato un esposto ad Anas, Comune di Alcamo, Asp di Trapani e Polizia Stradale, chiedendo un intervento urgente. La denuncia è accompagnata da un fascicolo fotografico sullo stato dei luoghi.

 

Rifiuti e materiali nel sottopassaggio

Secondo quanto riportato nell’esposto, lungo la rampa di accesso e sulle scale del sottopassaggio sarebbe presente una consistente quantità di rifiuti: plastica, vetro e altri scarti abbandonati.

All’interno del passaggio pedonale vengono inoltre segnalati pedane e bancali di legno danneggiati, che ostacolerebbero il transito.

Palmeri richiama anche l’attenzione sul possibile rischio di incendio, considerata la presenza contemporanea di legname, ramaglie e vegetazione secca. Un mix poco rassicurante, soprattutto alla fine di un’estate siciliana in cui basta ben poco perché una scintilla diventi qualcosa di più serio.

La denuncia sul rischio igienico

Nell’esposto viene sollevato anche un problema di carattere igienico-sanitario.

L’accumulo di vegetazione, rifiuti e materiale organico potrebbe infatti favorire, secondo il segnalante, la presenza di ratti, insetti e altri animali infestanti.

Per questo tra i destinatari della comunicazione figura anche il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani, chiamato a valutare eventuali rischi per la salute pubblica.

 

Scale e corrimano deteriorati

Non c’è soltanto la questione della pulizia.

Le fotografie e l’esposto segnalano anche quello che viene definito un “ammaloramento strutturale” dell’opera: gradini in cemento deteriorati e corrimano fortemente arrugginiti.

Condizioni che, secondo Palmeri, renderebbero il sottopassaggio insicuro per chi dovesse tentare di utilizzarlo.

 

Chiesto l’intervento di Anas e degli enti

L’esposto è stato inviato ad Anas Sicilia, al sindaco e agli uffici Ambiente e Polizia Municipale del Comune di Alcamo, all’Asp di Trapani e alla Polizia Stradale.

Tre le richieste principali: una bonifica completa dell’area con rimozione dei rifiuti e sanificazione, il ripristino delle condizioni di sicurezza del sottopassaggio e l’introduzione di strumenti di controllo per impedire nuovi abbandoni.

Tra le possibili misure vengono indicate una migliore illuminazione e sistemi di videosorveglianza.

Adesso la segnalazione è sui tavoli degli enti competenti. Resta da vedere chi interverrà, e soprattutto in quali tempi. Perché un’area di sosta autostradale dovrebbe servire a fermarsi qualche minuto durante un viaggio, non a mostrare agli automobilisti un piccolo catalogo dell’abbandono.

 









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