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Lettere & Opinioni

» Repliche
31/08/2026 15:00:00

Tragedia al depuratore di San Vito, i legali: "Cause della morte non ancora certe"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788181261-0-tragedia-al-depuratore-di-san-vito-i-legali-cause-della-morte-non-ancora-certe.jpg

"Con riferimento all’articolo pubblicato da TP24 in data 29 agosto 2026, dal titolo “La tragedia al depuratore di San Vito. Così sono morti Anselmo e Bulgarella”, si precisa che gli accertamenti autoptici relativi al decesso del sig. Davide Anselmo non risultano ancora integralmente definiti sotto il profilo diagnostico e devono essere completati mediante gli ulteriori esami istologici e tossicologici". Lo dichiarano gli avvocati Carmelo Prestifilippo e Maurizio Bono, legali delle persone attualmente indagate per la tragedia di San Vito. 


"Allo stato degli accertamenti non può, pertanto, essere presentato come dato certo e definitivo che il sig. Davide Anselmo sia deceduto a causa dell’inalazione di gas o esalazioni tossiche.
La causa del decesso potrà essere individuata con adeguato rigore scientifico soltanto a seguito della completa acquisizione e valutazione di tutti i risultati autoptici, istologici e tossicologici", concludono i legali.
 



Repliche | 2026-08-18 17:14:00
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