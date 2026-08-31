Tragedia al depuratore di San Vito, i legali: "Cause della morte non ancora certe"
"Con riferimento all’articolo pubblicato da TP24 in data 29 agosto 2026, dal titolo “La tragedia al depuratore di San Vito. Così sono morti Anselmo e Bulgarella”, si precisa che gli accertamenti autoptici relativi al decesso del sig. Davide Anselmo non risultano ancora integralmente definiti sotto il profilo diagnostico e devono essere completati mediante gli ulteriori esami istologici e tossicologici". Lo dichiarano gli avvocati Carmelo Prestifilippo e Maurizio Bono, legali delle persone attualmente indagate per la tragedia di San Vito.
"Allo stato degli accertamenti non può, pertanto, essere presentato come dato certo e definitivo che il sig. Davide Anselmo sia deceduto a causa dell’inalazione di gas o esalazioni tossiche.
La causa del decesso potrà essere individuata con adeguato rigore scientifico soltanto a seguito della completa acquisizione e valutazione di tutti i risultati autoptici, istologici e tossicologici", concludono i legali.
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