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Lettere & Opinioni

» Repliche
31/08/2026 11:00:00

Marsala: "l'iniziativa "Valigia di Salvataggio" proposta dalle associazioni prima delle elezioni"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/marsala-l-iniziativa-valigia-di-salvataggio-proposta-dalle-associazioni-prima-delle-elezioni-450.jpg

Gentile redazione di Tp24,

In merito all’articolo relativo alla delibera n. 399 sulla "Valigia di Salvataggio", ringraziamo la redazione di tp24 per avere dato spazio ad una notizia che  merita attenzione per il suo valore concreto: garantire beni di prima necessità a donne e minori in fuga dalla violenza domestica; questa è una misura di pura civiltà, già adottata da altre città italiane. Si tratta di un protocollo a costo zero, reso efficace dalla sinergia tra Istituzioni , Comune di Marsala, Questura, ASP, Pronto Soccorso, Polizia Locale e Terzo settore Salvabebè/Salvamamme, ASD Fenici Rugby e Il Rumore delle Idee-Marsalab, l'associazione di cui mi onoro essere la presidente.

 

Per sgomberare il campo da letture distorte vale la pena ricordare un dato temporale: l'accordo tra le associazioni è nato a marzo, ed è stato strutturato per essere proposto a prescindere da chi avrebbe guidato la città. La tutela delle vittime di violenza è un principio universale che scavalca i colori politici e posso assicurare che il protocollo sarebbe stato presentato con la medesima determinazione a qualsiasi amministrazione eletta.

 

Avere sottolineato che alcune associate abbiano sostenuto la Sindaca non ci fermerà dal portare avanti proposte e iniziative.  Così come noi continuiamo a lavorare per il bene comune, siamo certe che anche le altre associazioni troveranno  ascolto da parte delle Istituzioni tutte, di fronte a proposte utili per la comunità.

L'auspicio è che questo protocollo spinga altre realtà a presentare progetti concreti e che l'informazione mantenga il focus sulla sostanza dei fatti. Tutto il resto rischia solo di distogliere l'attenzione da ciò che conta davvero: offrire una via di fuga a chi si trova in pericolo.

 

Caterina Martinez


 



Repliche | 2026-08-18 17:14:00
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