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Politica
31/08/2026 16:20:00

Trapani, bilancio approvato: l’opposizione esulta, Tranchida incassa il risultato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788187296-0-trapani-bilancio-approvato-l-opposizione-esulta-tranchida-incassa-il-risultato.jpg

Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Trapani é approvato oggi in Consiglio comunale e, alla fine di quasi quattro ore di dibattito, il dato politico più pesante non sono gli emendamenti dell'opposizione, ma il voto finale: 17 favorevoli su 17 presenti, con sette consiglieri assenti.

 

Una maggioranza quasi bulgara - sebbene involontaria - che consegna al sindaco Giacomo Tranchida il documento finanziario senza che i correttivi introdotti durante il lungo confronto consiliare ne modifichino, nel merito e nella sostanza, l'impianto.

 

Il vero terreno di scontro è stato quello su alcuni ordini del giorno, giudicati dalla maggioranza pretestuosi e non attinenti al bilancio, come quello sul regolamento che disciplina l'utilizzo delle pagine social del Comune. 

Mentre hanno avuto un accoglimento unanime la proposta per il restauro di Palazzo Cavarretta, con una somma di 130 Mila euro; e quello per l'installazione di alcune rastrelliere per biciclette, da installare presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Trapani per favorire la mobilità sostenibile. 

 

L'opposizione ha rivendicato il risultato politico di essere riuscita a orientare alcune scelte, portando dentro il dibattito le emergenze più sentite dalla città: acqua, manutenzione delle strade, Villa Rosina, Cimitero dei Bambini e altri interventi ritenuti prioritari. 

Ma una somma indicata oggi non equivale automaticamente a una somma già disponibile, né significa che domani quella cifra sarà necessariamente spesa per risolvere il problema indicato nell'emendamento.

 

L'indirizzo complessivo rimane infatti quello contenuto nel documento predisposto dall'amministrazione, approvato da tutti i consiglieri presenti al momento decisivo.

 

Il sindaco Tranchida - al netto di polemiche, accuse e numeri sovvertiti - non esce quindi dall'aula con un bilancio approvato grazie a una maggioranza risicata, né con un documento stravolto dall'opposizione.

 

E questo è il dato politico che difficilmente gli emendamenti possono cancellare.



Politica | 2026-08-31 12:41:00
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