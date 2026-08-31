Marsala, Oreste Alagna torna in consiglio comunale

31/08/2026 12:41:00

A Marsala si è appena insediato il consigliere Oreste Alagna, subentrato al consigliere, oggi assessore, Gabriele Di Pietra che ha scelto di dimettersi per dedicarsi unicamente al ruolo di amministratore.

Il primo dei non eletti della lista Compatti è Oreste Alagna, per surroga oggi si è insediato in Aula, il gruppo consiliare è quello di Compatti.

Il capogruppo è Leo Orlando, vice capogruppo è Daniele Bertolino.



