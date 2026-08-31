Meteo Sicilia. Finalmente si respira, il caldo arretra un po'
Agosto saluta la Sicilia con un piccolo passo indietro del caldo. Oggi, lunedì 31 agosto, sulla provincia di Trapani le temperature tornano su valori decisamente più sopportabili: 33 gradi nel capoluogo e circa 32 a Marsala, con sole, niente pioggia e una moderata ventilazione settentrionale. Nell’interno dell’Isola, però, il caldo resta intenso: a Caltanissetta sono ancora previsti 37 gradi.
La Protezione Civile conferma per tutta la Sicilia nessuna allerta meteo-idrogeologica e nessun fenomeno significativo per pioggia, vento o mare. Le temperature risultano in sensibile diminuzione soprattutto sui settori centro-occidentali, pur rimanendo localmente molto elevate.
Marsala, sole e 32 gradi
A Marsala la giornata sarà serena, con temperature comprese tra 25 e 32 gradi. Non sono previste precipitazioni significative.
Il vento soffierà da Nord, con raffiche che potranno raggiungere circa 39 km/h.
Dopo i quasi 40 gradi dei giorni scorsi, 32 sembrano quasi una concessione sindacale dell’estate.
Trapani, massima di 33 gradi
A Trapani il modello WS-LAM indica 26 gradi di minima e 33 di massima.
Nel resto della Sicilia: Caltanissetta 37, Messina 35, Enna e Ragusa 34, Agrigento e Siracusa 33, Catania e Palermo 32. Soltanto due capoluoghi supereranno i 35 gradi.
Pioggia, nessuna allerta
Per oggi la Protezione Civile regionale indica assenza di precipitazioni significative e generica vigilanza su tutta la Sicilia.
Anche il bollettino nazionale conferma per lunedì 31 agosto assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta.
Vento e mare
Il vento sarà più presente soprattutto lungo la costa occidentale, ma senza condizioni da allerta.
Sulle isole minori siciliane le raffiche massime previste arrivano a circa 32 km/h, mentre a livello provinciale il valore più elevato dell’Isola è previsto nel Ragusano, con 47,9 km/h.
I mari saranno generalmente poco mossi, fino a mossi sul Canale di Sicilia.
Incendi, Trapani torna in preallerta
Sul fronte incendi arriva una piccola buona notizia. L’avviso n. 189 della Protezione Civile regionale, emesso il 30 agosto e valido oggi, riporta la provincia di Trapani in PREALLERTA, mentre nelle altre province siciliane resta una situazione più delicata.
La prudenza resta naturalmente necessaria: la vegetazione è molto secca e la campagna antincendio è ancora pienamente in corso.
Quando cambia davvero il tempo?
Il calo più importante riguarda soprattutto la Sicilia occidentale ed è già cominciato. Nei prossimi giorni a Marsala le massime resteranno generalmente attorno ai 32-33 gradi, mentre le minime tenderanno progressivamente a scendere.
Non è dunque prevista una vera rottura dell’estate nei primi giorni di settembre: avremo piuttosto caldo più normale, notti meno pesanti e una maggiore ventilazione.
Un possibile cambiamento più interessante si intravede verso la seconda parte della settimana, quando alcuni modelli aumentano la possibilità di maggiore variabilità. È ancora presto, però, per prenotare il primo temporale d’autunno.
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