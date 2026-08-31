Favignana, "Camion dei noleggi ostacolano il porto, chi controlla?”

31/08/2026 10:00:00

Gentile redazione di Tp24,

le scrivo da cittadino residente a Favignana, stanco e stufo di assistere giornalmente a questo scempio che ogni giorno viviamo sull’isola, dove il potere economico di alcuni noleggi regna a discapito dei cittadini che ogni giorno devono recarsi al porto per prendere un traghetto o accompagnare i propri cari.

Come si vede dalla foto, questo camion contenente bici per il noleggio, durante tutta la stagione estiva, sosta in area demaniale all’ingresso del porto, invadendo la corsia dedicata ai pedoni, costruita dall’Amministrazione ad aprile/maggio, ma soprattutto ostacola i mezzi che devono imbarcarsi o sbarcare sull’isola.

La vigilia di Ferragosto ho atteso 15 minuti sotto il caldo cocente, in macchina, perché proprio questo mezzo ostacolava il defluire del traffico in entrata e in uscita. Ho provato a chiamare Polizia municipale e Carabinieri senza successo, fino a quando la situazione si è sbloccata autonomamente.

Mi chiedo come sia possibile che, in un’isola dove sono presenti quasi tutti i corpi di polizia, ovvero Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e Capitaneria di porto, non si riesca minimamente a presidiare l’area portuale e a fare rispettare le leggi, l’immagine e il decoro dell’isola.

Un cittadino stanco e stufo



