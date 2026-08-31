"A Valderice un parroco poco attento ai fedeli..."

31/08/2026 13:00:00

Gentile redazione di TP24,

volevo informarvi di un fatto accaduto domenica mattina, presso una parrocchia di Valderice, dove, ho partecipato alla celebrazione domenicale (cosa che faccio ogni domenica durante le stagioni estive, poiché villeggio in questa località).

Al termine della Santa Messa una anziana fedele ha avuto un malore, probabilmente, causato dal forte caldo (che ci tormenta da giorni). La signora, prontamente soccorsa da un medico, presente in chiesa, è stata trasportata, tramite ambulanza, all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Erice C. Santa per ulteriori accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni non sembravano gravi e molto probabilmente si riprenderà.

Ma quello che fa più rabbia, in tutta questa storia, è la totale mancanza di rispetto e di tutela dei deboli che ha avuto il parroco. Il sacerdote, nonostante il forte caldo, non ha mai provveduto a trovare delle soluzioni e/o modalità per rendere la chiesa più fresca e confortevole. Ogni domenica noi fedeli moriamo di caldo mentre lui sta comodamente sull’altare a celebrare la messa con il suo ventilatore accanto… da un po' di anni ogni estate è sempre così. La gente può morire di caldo mentre lui no…

È possibile mai con le offerte che ogni domenica vengono raccolte non si riesca a ricavare una cifra per acquistare dei ventilatori al fine garantire refrigerio ai fedeli? E rendere meno pesante seguire la celebrazione? Ricordo che, anni fa, quando c’erano altri sacerdoti a guidare questa parrocchia, la chiesa, durante il periodo estivo era, sempre, dotata di ventilatori… mi chiedo… che fine hanno fatto questi ventilatori? Esistono ancora o sono stati adibiti ad altro uso… come, ad esempio, per la casa canonica del parroco o per la casa delle suore africane che da qualche anno sono presenti in questa parrocchia? Ma anche se fosse… non c’è modo di poterne acquistare degli altri? Del resto non costano molto…

Ma, a mio avviso, la cosa ancora più grave è un’altra. Mentre la signora era, ancora, in chiesa, in attesa dell’ambulanza, il parroco non si è mai fatto vedere! Non si è mai degnato di venire a accertarsi delle condizioni di quella povera donna! Si è solo limitato a far pervenire tramite un suo collaboratore un po' d’acqua in bicchiere e successivamente tramite una suora un po' di acqua e zucchero, non premurandosi nemmeno di farsi dire come era la situazione; nonostante fosse al corrente di tutto! Dico questo perché ho sentito da un ragazzo vicino a me (un altro suo collaboratore… se non ricordo male) che era stato, da lui, informato di quanto accaduto.

Ma un sacerdote, degno di questo nome, non dovrebbe stare vicino agli ammalati e aiutarli nel momento del bisogno? Soprattutto se si tratta di una persona che ha avuto malore nella sua parrocchia? Non sarebbe stato suo dovere essere presente e accertarsi che la signora abbia tutte le cure del caso? Perché non si è fatto vedere? Cosa c’era di più urgente? Cosa c’era di così importante non farsi vedere?

Io trovo tutto questo assurdo! Un uomo di Chiesa non dovrebbe comportarsi così! Non ci si commuove durante l’omelia quando parlava della vicinanza alle persone che sono in difficoltà e poi alla prima occasione scappa e non si fa vedere! E un vero controsenso assurdo e che a mio avviso rischia di non renderlo credibile!

Mi auguro che qualcuno della curia legga queste mie parole e informi il vescovo di quanto accaduto e che egli intervenga in maniera decisa nei confronti di questo sacerdote a mio avviso negligente.

Un fedele cattolico sconvolto



