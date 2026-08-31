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Cronaca
31/08/2026 09:00:00

Trovato morto l'uomo di 43 anni scomparso sabato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788158366-0-trovato-morto-l-uomo-di-43-anni-scomparso-sabato.jpg

Si è concluso nel peggiore dei modi il caso della scomparsa di Damiano Petitto, il 43enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio a Canicattì, in provincia di Agrigento. Ieri mattina, il suo corpo senza vita è stato ritrovato in contrada Calici, a circa un chilometro dalla sua auto, dai poliziotti del locale commissariato insieme ad alcuni familiari che avevano partecipato alle ricerche.

 

La famiglia, preoccupata per il mancato contatto con l'uomo, aveva lanciato l'allarme, innescando immediatamente le operazioni di ricerca. Le cause e le dinamiche del decesso sono ora al vaglio delle autorità, che dovranno fare piena luce su quanto accaduto



Cronaca | 2026-08-31 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788158366-0-trovato-morto-l-uomo-di-43-anni-scomparso-sabato.jpg

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